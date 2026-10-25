التربية تقرر تنظيم الواجبات المدرسية وتحظر تكليف الطلبة بها بعد انتهاء الدوام

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انها "أصدرت توجيها إلى للتربية في المحافظات كافة، يقضي بمنع تكليف الطلبة بواجبات مدرسية بعد انتهاء الدوام الرسمي أو خلال العطل، عبر ، وللمراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والإعدادية كافة".وشدد التوجيه على "حصر الواجبات والأنشطة المدرسية ضمن وقت الحصة الدراسية واليوم المدرسي الفعلي، حفاظا على الاستقرار النفسي والصحي للطلبة، وإتاحة الوقت الكافي لهم للراحة والتواصل الأسري، مع تحميل إدارات المدارس المسؤولية الكاملة عن مخالفة التعليمات".ودعت إلى "تعميم التوجيه على المدارس والعمل بموجبه".