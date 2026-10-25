ساحة التحرير خالية.. انسحاب جميع المتظاهرين من قلب بغداد

وقال مراسلنا، ان التظاهرات في انتهت بعد مغادرة جميع المتظاهرين، دون تسجيل اي خروقات امنية.وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس ، علي فالح ، ان مطالب المتظاهرين وصلت اليه وسيتم النظر فيها لتحقيقها.وشهدت ساحة التحرير وسط العاصمة ، اليوم الأحد، توافد أكثر من ألف متظاهر لإحياء الذكرى السابعة لاحتجاجات تشرين، بالتزامن مع انتشار إجراءات أمنية مشددة في منطقة الباب الشرقي.ورفع المشاركون الأعلام العراقية ورددوا شعارات تستعيد ذكرى الاحتجاجات التي انطلقت عام 2019، والتي عُدّت من أكبر موجات الاحتجاج في تاريخ الحديث.وكانت قد أعلنت اتخاذ تدابير لتنظيم التظاهرات وتأمين محيطها، تضمنت منع حركة الدراجات النارية ومركبات "التوك توك"، مع إبقاء الطرق والمنافذ المؤدية إلى ساحة التحرير مفتوحة أمام المارة وحركة السير.