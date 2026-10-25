مُسن عراقي يبلغ 102 عاماً يسجل سلاحه الشخصي في المثنى

وقال رئيس الخلية الفريق في بيان، "في ضوء التوجيهات المباشرة والمتابعة الحثيثة من رئيس القائد العام للقوات المسلحة علي فالح ، وإشراف ميداني مستمر من ياسرالمالكي، حققت لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة نتائج متميزة خلال الأسبوع الماضي من خلال تسجيل (9,312) قطعة سلاح خفيفة تعود للمواطنين".

وأضاف "كان من بين المسجلين مواطنٌ يبلغ من العمر (102 عام) من أهالي ، والذي حرص على تسجيل سلاحه الشخصي امتثالاً للقانون ودعماً لجهود الدولة".