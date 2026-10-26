جنايات ذي قار: أحكام بالسجن عن جريمة الرشوة

وقال الاعلى في بيان ورد لـ ، ان "محكمة جنايات أصدرت أحكاماً بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق مدير حسابات مشاريع المحافظة، والسجن ست سنوات بحق موظف يعمل في ، وذلك عن جريمة الرشوة".واضاف ان "المدانين اقدما على طلب مبالغ مالية كرشوة مقابل أداء عمل من أعمالهما الوظيفية"، مشيرا الى ان "الأحكام صدرت بحقهما وفقاً لأحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة الثانية / 1 منه، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".