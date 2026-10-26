ثلاث عمليات نوعية للمنافذ الحدودية في مطار بغداد والشلامجة وزرباطية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انها "تواصل جهودها في إحكام الرقابة ومكافحة التهريب، حيث حققت مفارزها ثلاث عمليات نوعية:-تمكنت مديرية منفذ الحدودي من ضبط سائق أجرة بحوزته (200) إبرة هرمون بشري نوع (تستيرون) ومبلغ قدره (68) وستون مليون دينار عراقي، متجاوز الحد المسموح به، مخبأ بطريقة احترافية ومعد للتهريب.-تمكنت مديرية منفذ الشلامجة الحدودي من ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة الماريجوانا المخدرة بوزن (1) كغم، مخبأة بطريقة احترافية.-تمكنت مديرية منفذ من ضبط مسافرين عراقيين، وبحوزتهم أدوية بشرية بوزن (30) كغم، وإبر بشرية (علاج كيمياوي مضاد للسرطان) بواقع (70) قطعة، مخبأة بطريقة احترافية داخل (8) حقائب سفر.وذكرت انه "تمت إحالة جميع المخالفين والمضبوطات إلى الجهات المختصة والمعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".