لا توقف بالامطار والحرارة تفتح الباب للشتاء

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً غائم في عموم البلاد مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحياناً في الأقسام الغربية من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة تكون رعدية أحياناً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في "، مشيرة الى ان "الخميس القادم سيكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأوضحت أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً في مع تساقط زخات مطر خفيفة الشدة تكون رعدية أحياناً في المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".