التربية توقف تكليف حملة الشهادات العليا بالعمل في الكلية التربوية المفتوحة

وذكر المكتب الاعلامي لوزير التربية، في بيان ورد لـ ، أن " العام والأهلي والأجنبي قررت إيقاف تكليف حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه بالعمل في الكلية التربوية المفتوحة، لمعالجة النقص في الملاكات التعليمية والتدريسية بالمدارس الابتدائية والثانوية".ووجهت الوزارة للتربية في المحافظات كافة بـ"مراعاة ترويج المعاملات ضمن أضيق نطاق، شريطة عدم التأثير في سير التدريس أو ترك شواغر في المدارس، حفاظا على استقرار الملاكات وانتظام العملية التعليمية".