في العراق.. اطلاق تطبيق مؤكد لمكافحة الشائعات

وذكرت في بيان ورد لـ ، أن " في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أطلق ، اليوم الإثنين، منصة «مؤكد»، أول منصة حكومية رقمية متخصصة في رصد الأخبار المتداولة والتحقق من صحتها ومكافحة الشائعات والأخبار المزيفة".وأضافت أن "المنصة تهدف إلى بناء منظومة وطنية استباقية لرصد المعلومات المضللة والتحقق منها، وتنسيق تبادل المعلومات بين المؤسسات الرسمية المعنية، من خلال نظام عمل مركزي يتيح إعداد ردود وتوضيحات تستند إلى مصادر رسمية موثوقة، بما يضمن سرعة الاستجابة والحد من انتشار الأخبار المزيفة، على وفق معايير مهنية واضحة تراعي الخصوصية وتلتزم بالأطر القانونية ذات الصلة".ولفتت إلى أن "إطلاق المنصة يأتي في إطار التوجه الحكومي لتعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات الدقيقة، وترسيخ ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية، وحماية الرأي العام من التضليل وما يسببه من إرباك وإضرار بالمصلحة العامة".ودعت المؤسسات الإعلامية والقائمين على المنصات والصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي إلى "التعاون مع المنصة، واعتمادها مصدرًا رسميًا موثوقًا ومرجعًا للتحقق من صحة الأخبار والمعلومات المتداولة قبل نشرها أو إعادة تداولها، والتواصل المباشر مع والاتصال الحكومي لدعم جهود التحقق والتصحيح، بما يعزز حق المواطن في الوصول إلى المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية".