تصريح جديد عن تخفيض معدل القبول للدراسة المسائية

وقال الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة حازم في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، أنه "تم تخفيض معدلات لبعض تخصصات الدراسة المسائية للجامعات الحكومية والأهلية، إسهاماً بتلبية رغبات المتقدمين ووفقاً للتخصصات التي تتواءم مع تخصصهم العلمي أو الإنساني بالمرحلة الإعدادية".وأكد "العمل على تطوير آليات استثمار الإمكانات الجامعية بما يعزز دور المؤسسات التعليمية في خدمة المجتمع والتنمية، بالشكل الذي يلبي حاجة سوق العمل من مخرجات عملية وعلمية متخصصة، إضافة إلى تعزيز استقلالية الجامعات وتطوير الأداء المؤسسي لها".من جانبه أكد مساعد رئيس للشؤون العلمية أنه "تم تخفيض الحد الأدنى لمعدل القبول في للدراسة المسائية من 70 إلى 67 بالمئة للعام الدراسي (2026 ــ 2027)، وتم استثناء أقسام المدني والطب الحياتي والذكاء الاصطناعي والإنسان الآلي، إذ تبقى معدلات التقديم فيها وفق الضوابط المعتمدة من الوزارة للدراسة المسائية"، لافتا الى "اعتماد التقديم الإلكتروني والورقي للقبول بالدراسة المسائية".