بسبب "مهلة منفذ الشيب".. القضاء يصدر أمر قبض بحق رئيس مجلس محافظة ميسان (وثيقة)

وبحسب وثيقة قضائية، جاء الأمر بناءً على شكوى مقدمة من ، على خلفية تصريحات للمحمداوي تضمنت التهديد بالعصيان المدني وقطع الطرق، وإمهال الحكومة ثلاثة أيام لإعادة فتح منفذ الشيب الحدودي.وأضافت الوثيقة أن المحكمة دونت أقوال الممثل القانوني لرئيس مجلس الوزراء، كما فرغت محتوى قرص مدمج مرفق بمحضر أصولي وربطته بالأوراق التحقيقية.وقرر قاضي المحكمة ، إصدار أمر القبض بحق المحمداوي لسلامة التحقيق، مع إطلاع الادعاء العام.