فيديو متداول عن مشاركة "مثليين" في ذكرى تشرين.. ما حقيقته؟

لكن مجموعة "التقنية من أجل السلام"، أكدت أن المقطع مولّد باستخدام تقنيات .وذكرت المجموعة، المختصة بكشف التزييف الإلكتروني، في بيان، أن فحص الفيديو باستخدام أدوات متخصصة في تحليل المقاطع المصورة أظهر أنه غير حقيقي، مشيرة إلى أن أداة التابعة لشركة "ميتا" أكدت أيضاً أن المقطع مولّد بالذكاء الاصطناعي.وأوضحت أن مؤشرات التزييف تشمل ظهور كتابة ورموز مشوهة وغير منتظمة على العلم العراقي، وتداخل ألوان العلم وحوافه بصورة غير منطقية مع أيدي الأشخاص وأجسامهم.وأضافت أن حركة المياه والأشخاص في الخلفية تبدو متكررة وغير طبيعية، فضلاً عن تغيّر ملامح بعض الأشخاص أو تلاشيها بصورة مفاجئة، وظهور وجوه ضبابية ومشوّهة عند اقتراب الكاميرا منها.