الصحة توقع اتفاقية مع شركة سويسرية لدعم الرعاية الطبية التخصصية

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ ، انه "برعاية ، وقعت الوزارة برنامج تعاون مع شركة (روش) السويسرية، بحضور الوكيل الفني للوزارة ، نيابة عن وزير ، والسفير السويسري في بيتر ، ومدير مديرية المراكز التخصصية، ، إلى جانب مديري المستشفيات والمراكز المتخصصة بأمراض العيون وامراض الدم، ووفد شركة روش، وعدد من المعنيين في الوزارة".وأوضحت، أن "البرنامج يتضمن تنفيذ مبادرات تخصصية بهدف تطوير الخدمات الصحية، وتعزيز القدرات التشخيصية، ودعم تدريب الملاكات الطبية والصحية، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في العراق".وبينت، أن "البرنامج وقعه عن جانب الوزارة الدكتورأحمد ، المراكز التخصصية، فيما وقّعه عن شركة روش الدكتورأيمن حاج إبراهيم، مدير الشركة في العراق".ولفتت إلى أن "التعاون يشمل تطوير آليات التشخيص من خلال توفير الأجهزة والمستلزمات الحديثة المدعومة بتقنيات ، فضلاً عن تنفيذ برامج متخصصة في التدريب الطبي والتوعية الصحية، بما يعزز قدرات العراقية ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التخصصية المقدمة للمواطنين".وأكدت، أن "هذا البرنامج يأتي ضمن توجهات لتعزيز التعاون مع المؤسسات والشركات المتخصصة، والاستفادة من الخبرات العلمية والتقنيات الطبية الحديثة، بما ينسجم مع خطط الوزارة الرامية إلى تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".