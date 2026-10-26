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الصحة توقع اتفاقية مع شركة سويسرية لدعم الرعاية الطبية التخصصية
محليات
2026-10-26 | 10:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
35 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
وقعت
وزارة الصحة
، اليوم الإثنين، برنامج تعاون مع شركة "روش" السويسرية، لتطوير الخدمات الصحية والقدرات التشخيصية ودعم تدريب الملاكات الطبية وترقية مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في
العراق
.
وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "برعاية
وزير الصحة
عبد الحسين الموسوي
، وقعت الوزارة برنامج تعاون مع شركة (روش) السويسرية، بحضور الوكيل الفني للوزارة
هاني العقابي
، نيابة عن وزير
الصحة
، والسفير السويسري في
العراق
بيتر
نيلسون
، ومدير مديرية المراكز التخصصية،
أحمد العبادي
، إلى جانب مديري المستشفيات والمراكز المتخصصة بأمراض العيون وامراض الدم، ووفد شركة روش، وعدد من المعنيين في الوزارة".
وأوضحت، أن "البرنامج يتضمن تنفيذ مبادرات تخصصية بهدف تطوير الخدمات الصحية، وتعزيز القدرات التشخيصية، ودعم تدريب الملاكات الطبية والصحية، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في العراق".
وبينت، أن "البرنامج وقعه عن جانب الوزارة الدكتورأحمد
العبادي
،
مدير مديرية
المراكز التخصصية، فيما وقّعه عن شركة روش الدكتورأيمن حاج إبراهيم، مدير الشركة في العراق".
ولفتت إلى أن "التعاون يشمل تطوير آليات التشخيص من خلال توفير الأجهزة والمستلزمات الحديثة المدعومة بتقنيات
الذكاء الاصطناعي
، فضلاً عن تنفيذ برامج متخصصة في التدريب الطبي والتوعية الصحية، بما يعزز قدرات
المؤسسات الصحية
العراقية ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التخصصية المقدمة للمواطنين".
وأكدت، أن "هذا البرنامج يأتي ضمن توجهات
وزارة الصحة
لتعزيز التعاون مع المؤسسات والشركات المتخصصة، والاستفادة من الخبرات العلمية والتقنيات الطبية الحديثة، بما ينسجم مع خطط الوزارة الرامية إلى تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".
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أحمد العبادي
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