الوقف السني يوجه اعماماً لجميع ائمة وخطباء الجمعة في العراق

وجاء في وثيقة للديوان، ما نصه: "اشارة الى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد (ش. ز. ل / أ) في 13 / 10 / 2026م والسطر عليه هامش رئيس بتاريخ 18 / 10 / 2026، تنسب حث الائمة والخطباء بالتحدث في خطب الجمعة بما يضمن عدم الخروج عن الوسطية والاعتدال، وعلى احترام الأديان والمعتقدات والمذاهب وثوابتها ورموزها كافة، وعدم الدخول في مناقشات ومناظرات يكون مردودها سلبياً على المجتمع والتأكيد على رفض الخطاب المتطرف والتأكيد على الخطاب المعتدل في التصريحات او الفتاوى".أدناه الوثيقة: