العراق يوقف استيراد 11 محصولا زراعيا

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "بناءً على طلبنا، قررت عن إيقاف استيراد المواد الزراعية التالية:١. التفاح٢. الموز٣. الكيوي٤. الرمان٥. اللوبيا٦. الفلفل الأخضر٧. الثوم٨. الرقي (البطيخ)٩. الخيار١٠. العنب١١.الشجروأكدت ان "هذا القرار جاء بناءً على طلب ".