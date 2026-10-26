الزراعة تتراجع عن إيقاف استيراد 11 محصولا بعد نشر القرار على صفحتها الرسمية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انها "تنفي ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع دخول المواد المذكورة في أدناه من الاستيراد".وأضافت انها "لم تطلب أو تصدر كتاب من هذا القبيل"، موضحة ان "جميع المواد المذكورة مسموح استيرادها عدا الرقي، البطيخ، العنب، الشجر".* التفاح* الموز* الكيوي* الرمان* اللوبيا* الفلفل الأخضر* الثوم* الخيار* الرقي، البطيخ ( منع متغير )* العنب ( منع متغير )* الشجر ( منع متغير )