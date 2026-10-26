أول تعليق لرئيس مجلس محافظة ميسان بعد صدور أمر قبض بحقه

أعلن رئيس مصطفى ادعير المحمداوي، الاثنين، امتثاله للقضاء العراقي بعد صدور أمر قبض بحقه على خلفية تهديده بالعصيان بعد اغلاق منفذ الشيب الحدودي.

وجاء في بيان للمحمداوي، "إلى رئيس وزراء المحترم، لا داعي لتوجيه لتنفيذ أمر اعتقال بحقي لأنني لست مجرما ولا خارجا عن القانون بل أمثل السلطة التشريعية في وأنا رجل دولة وابن عشيرة كبيرة وأصيلة وأنتمي إلى جهة سياسية وجهادية محترمة".

وأضاف "سأذهب بنفسي وأمتثل أمام القضاء العراقي انطلاقا من ثقتي الكاملة بمؤسستنا القضائية وعدالتها وإيماني بقضيتي ودفاعي عن حقوق محافظتي الحبيبة "، معربا عن شكره الى "أهل ميسان الأصلاء وشكرا لكل من ناصر قضيتنا وموقفنا الرافض لغلق منفذ الشيب".

وأصدرت ، أمر إلقاء قبض بحق رئيس مصطفى ادعير المحمداوي.

وكانت قد قررت، في العشرين من تشرين الأول الجاري، إغلاق منفذ الشيب الحدودي حتى إشعار آخر، وهو ما أثار استياء الإيرانية التي أكدت عدم تلقيها إخطاراً مسبقاً بالقرار من .