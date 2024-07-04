بشكل مفاجئ... اصالة تعترف بخطئها الكبير وهكذا صححته!

بطريقة مفاجئة، إعترفت المطربة أصالة نصري بوجود خطأ في أغنيتها الجديدة "لا تختبر" من أحدث ألبوماتها "ثمّ أنا"، ممّا أدّى إلى إعادة تسجيلها.

ووجّهت أصالة رسالة لجمهورها على وسائل التواصل الاجتماعي حيث كتبت تدوينة عبر منصة أكس: "لأوّل مرّه بعملها إني صلّح أغنية بعد ما نزلت وسمعتوها... حرصاً على المعنى بالتسجيل الأول كان مختلف بسبب التشكيل... لكن بعد ما سمعها شاعرها المبدع قوس، كلمني بصوت الحريص على العمل ولعيون قوس بتنعاد وبتنعاد وبتنعاد... هاد قوس شريك النجاح الموهوب الكبير أخي وصديقي الحبيب".



وأرفقت اصالة التدوينة بفيديو قصير يوثّق لحظة قيامها بتسجيل الأغنية من جديد في الاستديو.

لأول مرّه بعملها اني صلح اغنية بعد ما نزلت وسمعتوها .. حرصاً على المعنى بالتسجيل الاول كان مختلف بسبب التشكيل لكن بعد ما سمعها شاعرها المبدع قوس كلمني بصوت الحريص على العمل ولعيون قوس بتنعاد وبتنعاد وبتنعاد هاد قوس شريك النجاح الموهوب الكبير أخي وصديقي الحبيب @G00000S #لا_تختبر pic.twitter.com/9KqLk8Fviq — Assala (@AssalaOfficial) July 3, 2024

وأعجب المتابعون تصرّف أصالة الراقي، فكتب أحدهم:"تصرف محترم ومسؤول من فنانه كبيره كل التحيه والحب مع تمنياتي بالنجاح الكبير ياصولا وللمبدع قوس وكل فريق العمل"، "الدقة بالعمل والأمانة".



وكانت اصالة قد طرحت جميع أغنيات ألبومها العراقي الخليجي الجديد والذي يتألف من 10 أغنيات رومانسية مختلفة، والأغنيات التي يتضمنها الألبوم هي: "الساعة، الكرسي، ما تهون، جرح العرب، يمر وما يسلم، ثم أنا، إنسان، تسألني، كلك لهم، لا تختبر"، وكانت قد طرحتها شركة الإنتاج "روتانا" خلال الساعات الماضية الأخيرة عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب ومختلف منصّات الموسيقى الرقمية.