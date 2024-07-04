بشكل مفاجئ... اصالة تعترف بخطئها الكبير وهكذا صححته!

لأول مرّه بعملها اني صلح اغنية بعد ما نزلت وسمعتوها .. حرصاً على المعنى بالتسجيل الاول كان مختلف بسبب التشكيل لكن بعد ما سمعها شاعرها المبدع قوس كلمني بصوت الحريص على العمل ولعيون قوس بتنعاد وبتنعاد وبتنعاد هاد قوس شريك النجاح الموهوب الكبير أخي وصديقي الحبيب @G00000S #لا_تختبر pic.twitter.com/9KqLk8Fviq
— Assala (@AssalaOfficial) July 3, 2024
لأول مرّه بعملها اني صلح اغنية بعد ما نزلت وسمعتوها .. حرصاً على المعنى بالتسجيل الاول كان مختلف بسبب التشكيل لكن بعد ما سمعها شاعرها المبدع قوس كلمني بصوت الحريص على العمل ولعيون قوس بتنعاد وبتنعاد وبتنعاد هاد قوس شريك النجاح الموهوب الكبير أخي وصديقي الحبيب @G00000S #لا_تختبر pic.twitter.com/9KqLk8Fviq