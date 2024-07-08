كيف تحمي بشرتك من الشيخوخة المبكرة؟

مع تزايد ظاهرة الاحتباس الحراري يزداد التأثير السلبي لأشعة الشمس على بشرتنا. وبطبيعة الحال أصبح معظمنا يعرف ضرورة وضع الكريم الواقي من الشمس عند خروجنا من المنزل.





الأشعة فوق البنفسجية من الفئة B (UVB) تكون أكثر شدة خلال في فترة الظهيرة وفي أشهر الصيف. الأشعة فوق البنفسجية من الفئة A (UVA) تخترق الجلد بشكل أعمق من الأشعة فوق البنفسجية من الفئة B وتصل إلى الطبقة الوسطى (الأدمة). وهي موجودة بشدة متساوية نسبياً خلال جميع ساعات النهار وعلى مدار العام. تساهم الأشعة فوق البنفسجية من الفئة A في الشيخوخة المبكرة عن طريق تحطيم ألياف الكولاجين والإيلاستين في الجلد.



بصرف النظر عن هذه الأضرار فإن كلا نوعي الأشعة فوق البنفسجية يتسبب بانهيار الكولاجين الموجود في الجلد وإتلاف الحمض النووي مباشرةً مما يزيد بشكل كبير من فرصة الإصابة بالسرطان.



كيف تعمل الكريمات الواقية من الشمس؟

تعمل الكريمات الواقية من الشمس عن طريق تكوين حاجز وقائي على الجلد، وتعمل على امتصاص أو عكس أو تشتيت الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس. توجد فئتان أساسيتان من المكونات النشطة في الكريمات الواقية من الشمس: المرشحات الكيميائية (العضوية) والحاصرات الفيزيائية (غير العضوية).



كيفية استخدام واقي الشمس:



1. التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية: عليك التأكد من عدم انتهاء صلاحية الواقي الشمسي. فاستخدام منتج منتهي الصلاحية قد يقلل من فعاليته. أولاً علينا أن نعرف أن ضوء الشمس يأتي في الواقع بشكلين يُعرفان باسم UAV وUVB. وكلٌّ منها يسبب أنواعاً مختلفة من الضرر. الأشعة فوق البنفسجية من الفئة B هي المسؤولة عن التسبب بحروق الشمس وتلعب دوراً رئيسياً في حدوث سرطان الجلد. تؤثر هذه الأشعة بشكل أساسي على الطبقة الخارجية من الجلد.تكون أكثر شدة خلال في فترة الظهيرة وفي أشهر الصيف.تخترق الجلد بشكل أعمق من الأشعة فوق البنفسجية من الفئة B وتصل إلى الطبقة الوسطى (الأدمة). وهي موجودة بشدة متساوية نسبياً خلال جميع ساعات النهار وعلى مدار العام. تساهم الأشعة فوق البنفسجية من الفئة A في الشيخوخة المبكرة عن طريق تحطيم ألياف الكولاجين والإيلاستين في الجلد.بصرف النظر عن هذه الأضرار فإن كلا نوعي الأشعة فوق البنفسجية يتسبب بانهيار الكولاجين الموجود في الجلد وإتلاف الحمض النووي مباشرةً مما يزيد بشكل كبير من فرصة الإصابة بالسرطان.تعمل الكريمات الواقية من الشمس عن طريق تكوين حاجز وقائي على الجلد، وتعمل على امتصاص أو عكس أو تشتيت الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس. توجد فئتان أساسيتان من المكونات النشطة في الكريمات الواقية من الشمس: المرشحات الكيميائية (العضوية) والحاصرات الفيزيائية (غير العضوية).1.: عليك التأكد من عدم انتهاء صلاحية الواقي الشمسي. فاستخدام منتج منتهي الصلاحية قد يقلل من فعاليته.

وضع واقي الشمس قبل التعرض لأشعة الشمس: يجب وضع واقي الشمس على بشرة نظيفة وجافة قبل التوجه إلى الخارج. فمن الأفضل تطبيقه قبل 15-30 دقيقة على الأقل من التعرض لأشعة الشمس، وذلك للسماح للجلد بامتصاصه.

وضع ما يكفي من واقي الشمس: عليك استخدام كمية كافية من واقي الشمس لتغطية جميع مناطق الجلد المكشوفة. توصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية بحوالي أونصة واحدة (ما يكفي لملء كوب صغير) للوضع على كامل الجسم.

التركيز على المناطق الرئيسية: عليك الانتباه إلى المناطق التي غالباً ما يتم تجاهلها مثل الأذنين والجزء الخلفي من الرقبة وأعلى القدمين والجزء الخلفي من اليدين.

استخدام التقنية الصحيحة: ينبغي وضع واقي الشمس بحركة لطيفة للأعلى لضمان التغطية المتساوية. وبالنسبة للوجه ينبغي وضعه في نقاط صغيرة ثم دهنه بانتظام.

عدم إهمال الشفاه: عليك استخدام مرطب شفاه أو أحمر شفاه ذي عامل حماية من الشمس (SPF) لحماية شفتيك من أضرار أشعة الشمس.

إعادة التطبيق كل ساعتين: تقل فعالية الواقي من الشمس بمرور الوقت وخاصةً مع التعرض للماء أو العرق. لذا عليك إعادة وضع واقي الشمس كل ساعتين أو أكثر بشكل متكرر في حالة السباحة أو التعرق.