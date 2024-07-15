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10 نصائح لتنمية مهارات طفلك.. لا تهملها

منوعات

2024-07-15 | 12:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
10 نصائح لتنمية مهارات طفلك.. لا تهملها
243 مشاهدة

حين يبلغ الطفل عمر سنتين، ينتظر الأب والأم أن يقوم طفل ببعض المهارات، مثل: الكلام، والمشي، وغيرها؛ لذا نتعرف إلى مهارات الطفل في عمر سنتين ونصائح لتنميتها.

يودع الطفل مرحلة الزحف ويبدأ في المشي في عامه الثاني، مكتسباً بعض المهارات حسب حدود إمكانات جسمه ومرحلته العمرية؛ لكن يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن مهارات الطفل في عمر سنتين بما في ذلك المهارات الحركية، وتطور استخدام اليد والأصابع فضلاً عن قدرته على الكلام، وهذا ما سنكتشفه فيما يلي.

هناك بعض المهارات التي يكتسبها الطفل في عمر سنتين، وحسب موقع منظمة (Healthy Children) فالطفل تتطور مهاراته المختلفة على النحو التالي:

أولاً: مهارات الحركة عند الطفل بعمر سنتين:

يستطيع المشي بمفرده.
قادر على سحب الألعاب خلفه أثناء المشي.
قادر على حمل أكثر من لعبة أثناء المشي.
يصعد وينزل من على الأثاث بمفرده.
يصعد وينزل الدرج بمفرده.
يقف على أنامله.
يبدأ في الجري.
يركل الكرة.

ثانياً: مهارات اليد والأصابع لطفل عمر سنتين:
قادر على سكب محتويات الحاويات.
يستطيع البناء والتشكيل باستخدام المكعبات.
استخدام يد واحدة أكثر من الأخرى.
القدرة على الكتابة بعفوية.


ثالثاً: مهارات الكلام لدى الطفل في عمر سنتين:
يشير إلى صورته ويعرف أنه هو.
يتعرف إلى أسماء المقربين منه.
قادر على تسمية أجزاء جسمه.
يقول كلمات متفرقة.
يكون جمل من كلمتين إلى أربع كلمات.
يكرر الكلمات التي يسمعها.
يتبع التعليمات البسيطة.


إلى جانب المهارات السابق ذكرها، إن الطفل في عمر سنتين، حسب موقع (UNICEF) يكتسب بعض المهارات والعوامل الاجتماعية والعاطفية لعل أهمها ما يلي:

يقلد تصرفات من حوله.
يصبح الطفل أكثر استقلالاً.
كما يصبح أكثر تمرداً.
يشعر بالحماس عند وجود أطفال آخرين.
يظهر سلوكاً متحدياً.
يصبح أكثر وعياً بنفسه.
قد تزداد نوبات قلق الانفصال عن الوالدين.

كما يكتسب الطفل بعض المهارات المعرفية في هذا السن، مثل: قدرته على اللعب التخيلي، بالإضافة إلى فرز ألعابه حسب الشكل أو اللون، كما يستطيع أن يجد الأشياء عندما تكون مختفية تحت الأغطية.

أعراض تشير إلى احتمالية تأخر نمو الطفل:

غير قادر على المشي حتى عمر 18 شهراً.
لا يطور من نمط المشي على الكعب ومشط القدم.
غير قادر على تكوين جمل من كلمتين على الأقل.
لا ينطق 15 كلمة على الأقل.
يمشي فقط على أصابعه.
لا يستطيع دفع لعبة ذات عجلات.
غير قادر على اتباع التعليمات البسيطة.
لا يقلد الأفعال أو الأقوال.
لا يعرف وظيفة الأشياء الشائعة.

نصائح للوالدين لتنمية مهارات الطفل

أعط طفلك أشياء ليضعها في الأوعية ويخرجها منها.
شجعه على التعلم من خلال المراقبة.
حاول أن تسمي له الأشياء التي يقوم بها.
أعرض على طفلك المساعدة إن صعب عليه شيء.
أعط طفلك بعض الأشياء لوضعها فوق بعضها البعض.
اسأل طفلك بعض الأسئلة لبسيطة وساعده لإيجاد إجابة.
انتهز كل فرصة لتحاور طفلك أثناء الطعام والاستحمام والعمل.
لا تمل من التحدث مع طفلك عن الطبيعة والبيئة المحيطة ودعه يستكشف.
ساعد طفلك على عمل أنشطة بسيطة مثل طي الثياب.
لا تترك طفلك يتعرض إلى شاشة التلفزيون أو الهاتف في سنواته الأولى.

نذكرك أن هذه مجرد نصائح، لا تغني عن مراجعة الطبيب المختص، ففي حالة ظهور أي أعراض تشير إلى أن طفلك متأخر في النمو لا بد أن تراجع الطبيب المختص؛ حرصاً على سلامة طفلك.
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