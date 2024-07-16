تنقل حمى أخطر من كورونا.. بعوضة مصرية في محافظات إيرانية

إلى ذلك، قال رئيس مركز إدارة الأمراض المعدية التابع لوزارة الصحة الإيرانية، تنتشر بعوضة "الزاعجة" في 40 مدينة إيرانية حاليا.وأعلن فرشيدي عن اكتشاف هذه الفصيلة من البعوض التي تنقل حمى الضنك، في 5 محافظات إيرانية، هي: هرمزكان وسيستان وبلوشستان وبوشهر جنوبي إيران على الخليج، وجيلان ومازندران على بحر قزوين شمالي إيران.وأوضح أن هناك فرقا بين البعوض المكتشف في شمال وجنوب إيران، حيث إن البعوض الذي ظهر في الجنوب أكثر خطورة من ناحية سرعة انتشار المرض.وفي إشارة إلى المدن الموبوءة ببعوضة "الزاعجة" والمعرضة للخطر قال فرشيدي إن عدداً كبيراً من مرضى حمى الضنك قدموا إلى إيران من دول أخرى، وإذا تحول إلى جائحة سيكون هذا المرض أسرع انتشارا من كورونا.هذا وحذر أمين سر اتحاد شركات الطيران الإيرانية، مقصود أسعدي ساماني، من احتمالية تواجد بعوضة الزاعجة في الطائرات نتيجة لنقل بيضها بواسطة أمتعة الركاب.ومن ناحية أخرى، قال رئيس مركز إدارة الأمراض المعدية بوزارة الصحة الإيرانية، شهنام عرشي، الأحد، خلال اجتماع حول الوقاية من الأمراض التي تنقلها بعوضة "الزاعجة": قد تسبب البعوضة 4 أمراض هي: حمى الضنك، والحمى الصفراء، والشيكونغونيا، وزيكا. وحاليا لا يوجد لقاح أو علاج نهائي لأي من هذه الأمراض.وتابع: "تلوثت 10 دول خلال 50 سنة الماضية ببعوضة "الزاعجة"، أما الآن فقد بلغ عدد هذه الدول 120 دولة. وأكثر من 50% من سكان العالم يتعرضون للأمراض التي تنقل بواسطة هذه البعوضة، والوباء الذي تسببه "الفصيلة المصرية" سيكون انتشاره سريعا للغاية".وذكر عرشي أنه في الشكل الحاد للمرض، يمكن أن تزيد نسبة الوفيات الناجمة عن لدغات بعوضة "الزاعجة" والأمراض التي تنقلها من 1 إلى 10 في المائة.ونوه بأنه خلافا لبعوضة الملاريا التي تمتص الدم خلال الليل وفي المنزل والتي يمكن مكافحتها برش المبيدات أو استخدام الناموسية، فإن بعوضة الزاعجة تتغذى خارج المنزل في الصباح الباكر وفي الساعات الأولى من المساء، لذا يُفضل تجنب عدم مغادرة المنزل في الصباح وعند غروب الشمس في المناطق الموبوءة قدر الاستطاعة.