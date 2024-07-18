أطول حفل زفاف مرّ على البشرية... أنانت أمباني يحتفل بزواجه من كانون الثاني إلى تموز! 

- في البداية بتاريخ 29 كانون الأول من سنة 2022 تقدم أنانت أمباني لراديكا ميرشانت في معبد بولاية راجستان وتمت خطوبتهم رسمياً.- وبعدها في 18 كانون الثاني من سنة 2023 اقاموا أول حفل وكان حفل تقليدي هندي معروف باسم "مهندي" وهو حفل يشبه حفل الحنة للعروس.- وفي 1 آذار 2024 اقاموا ثاني حفل بأسم pre wedding ceremony واستمر هذا الحفل لمدة 3 ايام.. وضجّت وسائل التواصل حينها بهذه الإحتفالات الضخمة والأسطورية. وحضر الحفل حينها عدد كبير من الشخصيات المشهورة عالمياً ومنهم إيفانكا ترامب وعائلتها وحضر مارك زوكربيرغ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيـسبـوك وزوجته بريسيلا تشان.وارتدت والدة العريس في حفل pre wedding عقداً باهراً بلغ قيمته 63 مليون دولار، مما أثار حالة من الصدمة بين المتابعين على المنصات الرقمية.- وبعد الحفل حضّرت عائلة أمباني مائدة خيرية ووزعت عشاء على خمسين الف شخص فقير في الهند والعرسان أنانت وراديكا هما لقدموا الأكل لهم.- في 2 تموز قرروا بإقامة عمل خيري كجزء من أحتفلاتهم وأقاموا زواج جماعي لخمسين شخص فقير وغير قادر على الزواج في الهند وتكفلوا بزواجهم بكامل طقوسهم.- في 8 تموز احتفلوا في ليلة اسمها "هالدي" وهي عبارة عن حفلة من ضمن عاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم و يتباركون فيها العرسان مع اهلهم ويرشون على روسهم ويدينهم معجون الكركم.- في 12 تموز بدأت الإحتفالات الأخيرة في قاعة المؤتمرات في مدينة مومبايو والتي إستمرت لثلاثة أيام متتالية حضرها هدد كبير من نجوم بوليوود والعالم.