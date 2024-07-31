إحصائية: 30% من الزوجات يضربن أزواجهن في بلد عربي!

وقال هندي في تصريح صحفي، أن "العنف الأسري بدأ عند الإنسان منذ عشرات السنوات بسبب الظروف الاجتماعية المختلفة".ولفت إلى أن الإحصائية الرسمية من المركز القومي العلوم الاجتماعية والجنائية، تؤكد بأن "30% من السيدات المتزوجات يضربن أزواجهن، وهو ما يتضح من محاضر الشرطة والتقارير الطبية في المستشفيات والقضايا المتواجدة في المحاكم".وأوضح استشاري الصحة النفسية، أن "هناك مراكز أخرى تشير إلى أن نسبة تعرض المرأة للرجل تصل إلى نحو 50% في بعض الإحصائيات، رغم الحديث عن العنف الأسري الذي تتعرض له الزوجة من زوجها".