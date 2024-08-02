مايكروسوفت تطور Skype لينافس من جديد

السومرية نيوز – منوعات

أعلنت مايكروسوفت عن تحديثات لتطبيق Skype، لتطوير التطبيق وإعادته ليكون منافسا بين تطبيقات التواصل عبر الفيديو.

وأشارت مايكروسوفت إلى أنها أطلقت تحديثا لتطبيق Skype المخصص لأنظمة Windows 11، أزال بعض الأخطاء البرمجية التي أثرت على عمل التطبيق، وحمل ميزات جديدة للمستخدمين.

وتتاح النسخة الاختبارية الجديدة من التطبيق للمستفيدين من برنامج Skype Insider، والمهم في هذه النسخة هو أنها لن تعرض الإعلانات التي كان المستخدمون يشتكون منها باستمرار، كما أن استخدامها أسهل وأكثر سلاسة مقارنة بنسخ تطبيق Skype السابقة، وتوفر سرعة أكبر في الأداء.

وظهرت مع هذه النسخة العديد من الميزات الجديدة أيضا مثل ميزات مشاركة الصور التي يتم إنشاؤها باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot، ويمكن الوصول إلى هذه الميزة مباشرة من واجهات الدردشة في التطبيق.

وقام المطورون أيضا بإصلاح بعض الأخطاء البرمجية التي تتعلق بالتنبيهات الصوتية وتشغيل التطبيق عند الاتصال بشبكات 5G.