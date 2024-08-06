ابتكار آيس كريم غير قابل للذوبان

السومرية نيوز – منوعات

أنتج معمل من منطقة موسكو، آيس كريم غير قابل للذوبان على شكل قالب مع رقاقة.

وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الزراعة والأغذية في منطقة موسكو أن "معملا عائليا يقع بالقرب من موسكو أنتج آيس كريم (البوظة) غير قابل للذوبان على شكل قالب مع رقاقة".

وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن "معمل الشوكولاتة العائلي في منطقة موسكو الذي يتخصص في إنتاج قوالب من الشوكولاتة على مدى أكثر من 15 عاما، ابتكر منتجا جديدا، وهو الآيس كريم غير القابل للذوبان".

وحسب وزارة الزراعة والأغذية فإن الآيس كريم المبتكر تم تصنيعه من الآيس كريم العادي باستخدام تكنولوجيا التجميد والتجفيف، والتي يقوم المصنعون من خلالها بسحب الرطوبة، ويصبح المنتج مقرمشا، وله عمر تخزين طويل.

وسيتم بيع الآيس كريم على شكل قالب مع رقاقة تشبه السوفليه.

وتتضمن المجموعة أيضا نكهات الفراولة والشوكولاتة.