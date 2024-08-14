فرحة شيرين عبد الوهاب بأغنياتها الجديدة لم تتحقّق .. ماذا فعلت "روتانا"؟

وكشفت إدارة موقع "يوتيوب" أنّ السبب الرئيسيّ وراء حذف أغنيتَي شيرين، يعود إلى إنتهاك حقوق الطبع والنشر، بناءً على شكوى مقدمة من قبل شركة الإنتاج "روتانا"، وقالت: "يتضمن هذا الفيديو محتوى من روتانا وقد حظر بسبب انتهاك حقوق ملكية الطبع والنشر".بينما لم تردّ شيرين عبد الوهاب على هذا الفعل حتى هذه الساعة. وإكتفت الفنانة بإعادة نشر الأغنيتَين عبر حسابها الرسمي الجديد على منصة "أكس" من دون التعليق عليها.ورغم الأزمة الكبيرة التي تواجهها شيرين عبد الوهاب مع شركة إنتاج أغنياتها السابقة إلا أنّ الأغاني الجديدة حظيت بتفاعل واسع بين الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي حيث انهالت التعليقات المعجبة بأداء شيرين، ومنها: "مش حرام نفضل سنين من غير أغاني شيرين اللي حبيناها .. ياريت تبقى دي البداية للعودة القوية المستمرة"، وقال آخر: "نتعب واحنا نتكلم عن الإحساس وجمال الصوت"، "برافو شيرين، الصوت صوتكِ ولا أحد يستأثره"!نشير إلى أن أغنية "اللي يقابل حبيبي" من كلمات تامر حسين، ومن كلماتها: "اللي يقابل حبيبي.. سلامي أمانة ليه.. لو بيني وبينه إيه.. ده مهما كان حبيبي.. والبُعد الله يجازيه.. اللي يقابل حبيبي ياخد صورة معاه.. يبعتها من وراه.. أسرح في عيون حبيبي.. وأحكي له عن الحياة". أما الأغنية الثانية التي تم حذفها أيضاً، وهي "بتمنى أنساك" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي توما، وجيتار مصطفى نصر.