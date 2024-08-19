ما الفرق بين جدري القرود وكورونا.. من الأخطر؟

وخلال الساعات القليلة الماضية، ارتفع مؤشر البحث عبر شبكة الإنترنت عن الفرق بين فيروس جدري القرود، وفيروس كورونا.وينتشر جدري القرود ببطء شديد على عكس فيروس كورونا، فبعد وقت قصير من تحديد فيروس كورونا في الصين، قفزت عدد الحالات بشكل كبير من عدة مئات إلى عدة آلاف، وفي أسبوع واحد في يناير، زاد عدد الحالات بأكثر من 10 أضعاف.بحلول شهر مارس 2020، عندما وصفت منظمة الصحة العالمية مرض كورونا بالجائحة، كان هناك أكثر من 126 ألف إصابة و4600 حالة وفاة بعد حوالي 3 أشهر من التعرف على فيروس كورونا لأول مرة.إلا أنه تتوفر لقاحات وعلاجات لمرض mpox على عكس الأيام الأولى لجائحة كورونا.وقال الدكتور كريس بيرير، مدير معهد الصحة العالمية بجامعة ديوك: "لدينا ما نحتاجه لوقف انتشار فيروس جدرى القرود هذا ليس نفس الموقف الذي واجهناه أثناء تفشي فيروس كورونا عندما لم يكن هناك لقاح ولا مضادات للفيروسات".