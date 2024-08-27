دراسة تحذر من شرب القهوة قبل التسوق.. ما السبب؟

فبينما يُعرف عن القهوة قدرتها على زيادة النشاط بفضل محتواها من الكافيين، تشير دراسة حديثة للجمعية النفسية البريطانية (BPS) إلى أن تناول القهوة قبل التسوق قد يؤدي إلى زيادة الشراء الاندفاعي.وفقًا للدراسة، تبين أن الأشخاص الذين شربوا فنجانًا من الإسبريسو قبل التسوق أنفقوا 50% أكثر من أولئك الذين اختاروا القهوة منزوعة الكافيين.ويرجع الباحثون هذا التأثير إلى قدرة الكافيين على تعزيز "الإثارة النشطة"، مما يدفع المستهلكين إلى اتخاذ قرارات شراء اندفاعية، خصوصًا للمنتجات الترفيهية مثل الشوكولاتة والفشار.وشملت الدراسة متاجر متعددة في بلدان مختلفة، وأظهرت أن حتى جرعة صغيرة من الكافيين يمكن أن تزيد من الإنفاق.ورغم أن تجار التجزئة قد يستفيدون من هذا التأثير، تنصح الجمعية المستهلكين بأن يكونوا واعين بتأثير الكافيين على قراراتهم الشرائية.