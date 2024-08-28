عواقب سلبية لاستخدام معجون الاسنان المبيض.. ماذا يسبب؟

وفي مقطع فيديو تمت مشاهدته أكثر من 2 مليون مرة، قال أخصائي صحة الفم لمتابعيه على "تيك توك" عبر حسابه @rifkindental، إن معاجين الأسنان المبيضة "لا تبيض أسنانك في الواقع"، حيث تؤدي المكونات الكاشطة إلى أسنان ضعيفة وأكثر اصفرارا وحساسية. وذلك لأن تآكل مينا الأسنان الواقية يؤدي إلى كشف العاج (الجزء الرئيسي من السن الذي يحتوي على لون أصفر).وتستخدم بعض معاجين الأسنان المبيضة مزيلات البقع السطحية، التي تبيض الأسنان عن طريق تلميع أسنانك اللؤلؤية. ويمكن أن يؤدي هذا إلى إزالة اللون الناجم عن المشروبات أو الطعام باستخدام مواد كاشطة خفيفة "يمكن أن تلحق الضرر بمينا الأسنان".وتساعد المينا على حماية الأسنان من الكسر أو التآكل، وبالتالي فإن عدم وجود ما يكفي منها يمكن أن يجعل الأسنان أكثر عرضة للتسوس.وتقول جمعية طب الأسنان الأمريكية (ADA) إن أي معجون أسنان بدرجة "كشط العاج النسبي (مقياس قياسي لتأثير الكاشط لمعجون الأسنان على العاج والمينا) أقل من 250" آمن.وينبغي التحدث مع طبيب الأسنان الخاص بك قبل تجربة أي منتج لتبييض الأسنان، لأنه يمكن أن يسبب الحساسية.