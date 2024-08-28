إنستغرام يطلق ميزة جديدة

وأصبح بالإمكان أيضا إدراج صورة فوق صورة كملصق، مما يتيح تخصيص المحتوى، وبالإضافة إلى ذلك، تنطبق هذه الميزة على مقاطع الفيديو"ريلز".وتقول الشركة إن هذه الميزة توفر "المرونة الإبداعية لإبراز المحتوى الخاص بك واستكشاف قصص جديدة وأكثر تسلية باستخدام الصور والدوارات".وبعد اختيار صورة من معرض الصور الخاص بك، يمكنك ببساطة النقر على زر النص لإضافة بعض النصوص، أو استخدام زر المعرض في الزاوية اليمنى العليا لإضافة صور إضافية كملصقات.خطوات تفعيل هذه الميزةانقر فوق الملصق نفسهقم بتغيير شكل الملصقاختر بين المستطيل أو المربع أو الدائرة أو القلب أو النجمة.وفي وقت سابق من هذا الشهر، قام إنستغرام بزيادة حد الدوارات ليصل إلى 20 صورة ومقطع فيديو في منشور واحد.والآن، يقدم التطبيق خطوطًا ورسومًا متحركة وتأثيرات جديدة وفريدة من نوعها عبر أداة نصية مبسطة للمقاطع والقصص.وبعد اختيار الخط المناسب، يمكنك تحريك النص وإضافة تأثيرات آخري.