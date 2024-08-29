شيماء قاسم تنجو من حادث سير وتهاجم المتسببين: "المسؤول خدام عند الشعب" 

عبرت البلوكر ومقدمة البرامج العراقية، شيماء قاسم، اليوم الخميس، عن امتعاضها بسبب مضايقتها من قبل رتل لحماية أحد المسؤولين، فيما اشارت الى انها نجت من الحادث بأعجوبة.





وأشارت الى ان "الرتل اجبرها على الخروج من السير وكانت قريبة من الاصطدام بالعجلات التي امامها والسياج الموجود على جانب الطريق لغرض عبور المسؤول".



ووجهت قاسم خطابها الى صاحب العجلة الذي اجبرها على الخروج من الطريق، قائلةً "لو صاير بية شي ربحي بمسؤولك".

وتساءلت قاسم عن "المسؤول بكل الدول موجود لخدمة الناس ليش بس بالعراق نخلي تاج على رؤوسنا، ومن يريد يعبر لازم يدوس علينة، وين صايرة هاي بيا دولة لو بس بالعراق؟".



وفي حديث خاص مع شيماء قاسم، أشارت إلى أنها لم تتمكن من معرفة هوية المسؤول الذي كان داخل الرتل بسبب السيارات المظللة، وكانت تتمنى معرفته لكي تلجأ إلى القضاء لأخذ حقها لأنها تعرضت للرعب والخوف. وقالت مقدمة برنامج الهوا الك الذي يعرض على شاشة السومرية، شيماء قاسم عبر فيديو نشرته على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل، إنه "العراق عايش بجحيم، لان مسؤول صاعد برتل ومخلي مصفحة كدامة وشايلين سلاح"".وأشارت الى ان "الرتل اجبرها على الخروج من السير وكانت قريبة من الاصطدام بالعجلات التي امامها والسياج الموجود على جانب الطريق لغرض عبور المسؤول".ووجهت قاسم خطابها الى صاحب العجلة الذي اجبرها على الخروج من الطريق، قائلةً "لو صاير بية شي ربحي بمسؤولك".وتساءلت قاسم عن "المسؤول بكل الدول موجود لخدمة الناس ليش بس بالعراق نخلي تاج على رؤوسنا، ومن يريد يعبر لازم يدوس علينة، وين صايرة هاي بيا دولة لو بس بالعراق؟".وفي حديث خاص مع شيماء قاسم، أشارت إلى أنها لم تتمكن من معرفة هوية المسؤول الذي كان داخل الرتل بسبب السيارات المظللة، وكانت تتمنى معرفته لكي تلجأ إلى القضاء لأخذ حقها لأنها تعرضت للرعب والخوف.



وعن تفاصيل الحادثة، قالت شيماء إن عند عودتها من تصوير برنامج الهوا الك، ترى شخصاً يحمل سلاح ويقوم بتوقيفها "وتجاوز عليها وبدا يأشر بايده ويصيح عليها وخلا سلاحه بوجها. وأضافت أن السياسيين والمسؤولين وجدوا ليعيش الشعب بآمان، "فكيف يوجه على سلاحه ويصيح علي".



وعن الهدف وراء نشر الفيديو على مواقع التواصل، قالت شيماء إن الهدف هو إيصال الصوت وأن من وقت نشر الفيديو وصل لها آلاف الرسائل من الفتيات اللواتي مررن بالتجربة نفسها.

وطلبت من كل مسؤول لديه حمايات، "يا ريت توعيهم يحترمون الناس بالشارع يحافظون على أمنهم"، وأن يقدم له بعض النصائح للإلتزام بها ومنها "أرواح الناس هي أمانة وإحترام الناس والشارع ملك الجميع مو ملك أحد".