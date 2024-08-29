شيماء قاسم تنجو من حادث سير وتهاجم المتسببين: "المسؤول خدام عند الشعب" 

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
بعد التحري
من
05:00 PM
الى
05:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
دولة القانون يحدد شرطاً لدعم العفو العام ويوجه دعوة للشركاء
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-498443-638605502476997889.jpg
شيماء قاسم تنجو من حادث سير وتهاجم المتسببين: "المسؤول خدام عند الشعب"
منوعات
2024-08-29 | 13:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية
3,737 مشاهدة
عبرت البلوكر ومقدمة البرامج العراقية، شيماء قاسم، اليوم الخميس، عن امتعاضها بسبب مضايقتها من قبل رتل لحماية أحد المسؤولين، فيما اشارت الى انها نجت من الحادث بأعجوبة.
وقالت مقدمة برنامج الهوا الك الذي يعرض على شاشة السومرية، شيماء قاسم عبر فيديو نشرته على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل، إنه "العراق عايش بجحيم، لان مسؤول صاعد برتل ومخلي مصفحة كدامة وشايلين سلاح"".
وأشارت الى ان "الرتل اجبرها على الخروج من السير وكانت قريبة من الاصطدام بالعجلات التي امامها والسياج الموجود على جانب الطريق لغرض عبور المسؤول".
ووجهت قاسم خطابها الى صاحب العجلة الذي اجبرها على الخروج من الطريق، قائلةً "لو صاير بية شي ربحي بمسؤولك".
وتساءلت قاسم عن "المسؤول بكل الدول موجود لخدمة الناس ليش بس بالعراق نخلي تاج على رؤوسنا، ومن يريد يعبر لازم يدوس علينة، وين صايرة هاي بيا دولة لو بس بالعراق؟".
وفي حديث خاص مع شيماء قاسم، أشارت إلى أنها لم تتمكن من معرفة هوية المسؤول الذي كان داخل الرتل بسبب السيارات المظللة، وكانت تتمنى معرفته لكي تلجأ إلى القضاء لأخذ حقها لأنها تعرضت للرعب والخوف.
وعن تفاصيل الحادثة، قالت شيماء إن عند عودتها من تصوير برنامج الهوا الك، ترى شخصاً يحمل سلاح ويقوم بتوقيفها "وتجاوز عليها وبدا يأشر بايده ويصيح عليها وخلا سلاحه بوجها. وأضافت أن السياسيين والمسؤولين وجدوا ليعيش الشعب بآمان، "فكيف يوجه على سلاحه ويصيح علي".
وعن الهدف وراء نشر الفيديو على مواقع التواصل، قالت شيماء إن الهدف هو إيصال الصوت وأن من وقت نشر الفيديو وصل لها آلاف الرسائل من الفتيات اللواتي مررن بالتجربة نفسها.
وطلبت من كل مسؤول لديه حمايات، "يا ريت توعيهم يحترمون الناس بالشارع يحافظون على أمنهم"، وأن يقدم له بعض النصائح للإلتزام بها ومنها "أرواح الناس هي أمانة وإحترام الناس والشارع ملك الجميع مو ملك أحد".
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
استجواب وزير الكهرباء ورواتب الموظفين ومهمة التحالف الدولي في العراق بنشرة السومرية
07:30 | 2024-08-16
مهلة اختيار رئيس البرلمان وتهريب النفط العراقي بنشرة الظهيرة على السومرية
07:22 | 2024-08-07
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية اليوم
04:09 | 2024-08-03
هل خرج العراق من الفصل السابع بشكل كامل.. الخارجية توضح لـ السومرية
15:59 | 2024-08-01
محليات
منوعات
السومرية
العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي الاثنين المقبل
محليات
28.93%
12:35 | 2024-08-29
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي الاثنين المقبل
12:35 | 2024-08-29
تحذير هام للعراقيين من سرقة أموالهم الكترونيا
محليات
25.25%
11:06 | 2024-08-28
تحذير هام للعراقيين من سرقة أموالهم الكترونيا
11:06 | 2024-08-28
"إهانة المرسوم الجمهوري".. ماذا حصل مع العقيد جلال القره غولي؟
محليات
23.66%
13:05 | 2024-08-28
"إهانة المرسوم الجمهوري".. ماذا حصل مع العقيد جلال القره غولي؟
13:05 | 2024-08-28
الجماهير العراقية ولغط الدخول إلى الكويت.. جارة العراق ترد على حديث العيداني بقرار!
رياضة
22.15%
06:40 | 2024-08-29
الجماهير العراقية ولغط الدخول إلى الكويت.. جارة العراق ترد على حديث العيداني بقرار!
06:40 | 2024-08-29
المزيد
أحدث الحلقات
Celebrity
الشاعر الشعبي مرتضى الحمد - الحلقة ٢٠ | season 3
15:30 | 2024-08-29
Celebrity
الشاعر الشعبي مرتضى الحمد - الحلقة ٢٠ | season 3
15:30 | 2024-08-29
العراق في دقيقة
29-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-29
العراق في دقيقة
29-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-29
Morning Live
الدوافع وراء تكوين الشباب لعلاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي - حلقة ١٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-29
Morning Live
الدوافع وراء تكوين الشباب لعلاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي - حلقة ١٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-29
ناس وناس
النجف سوق حي ميسان - الحلقة ٩٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-29
ناس وناس
النجف سوق حي ميسان - الحلقة ٩٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-29
بعد التحري
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
بعد التحري
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-28
عشرين
مجلس النواب.. صراع الرئاسة وجدل العفو - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-27
عشرين
مجلس النواب.. صراع الرئاسة وجدل العفو - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-27
الهوا الك
ذئاب بشرية تنقض على العراقيين - الحلقة ١٩ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-26
الهوا الك
ذئاب بشرية تنقض على العراقيين - الحلقة ١٩ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-26
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
كان يا مكان
أحسست أن أحداً قد أمسك بيدي - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-24
كان يا مكان
أحسست أن أحداً قد أمسك بيدي - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-24
الأكثر مشاهدة
Celebrity
الشاعر الشعبي مرتضى الحمد - الحلقة ٢٠ | season 3
15:30 | 2024-08-29
Celebrity
الشاعر الشعبي مرتضى الحمد - الحلقة ٢٠ | season 3
15:30 | 2024-08-29
العراق في دقيقة
29-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-29
العراق في دقيقة
29-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-29
Morning Live
الدوافع وراء تكوين الشباب لعلاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي - حلقة ١٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-29
Morning Live
الدوافع وراء تكوين الشباب لعلاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي - حلقة ١٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-29
ناس وناس
النجف سوق حي ميسان - الحلقة ٩٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-29
ناس وناس
النجف سوق حي ميسان - الحلقة ٩٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-29
بعد التحري
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
بعد التحري
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-28
عشرين
مجلس النواب.. صراع الرئاسة وجدل العفو - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-27
عشرين
مجلس النواب.. صراع الرئاسة وجدل العفو - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-27
الهوا الك
ذئاب بشرية تنقض على العراقيين - الحلقة ١٩ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-26
الهوا الك
ذئاب بشرية تنقض على العراقيين - الحلقة ١٩ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-26
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
لقطات
عندي رعاية يصير احصل منحة مدرسية؟ | الهوا الك 2024
17:00 | 2024-08-24
لقطات
عندي رعاية يصير احصل منحة مدرسية؟ | الهوا الك 2024
17:00 | 2024-08-24
اخترنا لك
القت بزوجها من الطابق الخامس.. ما القصة؟
11:15 | 2024-08-29
ترامب ممنوع من استخدام اغاني فرقة موسيقية شهيرة
10:41 | 2024-08-29
زائر غريب يدخل درب التبانة والعلماء في حيرة
10:10 | 2024-08-29
أمر صادم أذهل العالم... لا خيار في الأسواق الأوروبية بسبب ترند على "تيك توك"
06:00 | 2024-08-29
ميزة موسيقية جديدة من إنستغرام... إليك طرق تفعيلها
04:30 | 2024-08-29
أيام صعبة يعيشها مولود برج الحوت والحزن يخيم على قلبه.. متى الإنفراج؟
15:50 | 2024-08-28
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل سنشهد عاماً دراسياً بزخم مروري منخفض قياسا بالسابق؟
نعم
نعم
كلا
كلا
نوعا ما
نوعا ما
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.