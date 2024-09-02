خرافات شائعة عن الطهي الصحي.. هل تعرفها؟

وخلال العقود الماضية، ثارت العديد من الخرافات والمفاهيم الخاطئة التي ارتبطت بالطهي الصحي، من بينها:1- الدهون مضرة بالصحةفي الثمانينيات والتسعينيات، كان هناك توجه كبير نحو تناول الأطعمة منخفضة الدهون، حيث ارتبطت الدهون بمشاكل صحية كثيرة، أبرزها أمراض القلب، وأدى هذا إلى تجنب الناس للطرق التقليدية للطهي مثل القلي، واستخدام أساليب الطهي بالبخار أو الغليان.لكن لاحقًا، أظهرت الأبحاث أن الارتباط بين بعض أنواع الدهون، حتى المشبعة منها، وأمراض القلب كان ضعيفًا.2- الملح يضر القلبالملح يُعتبر عنصرًا أساسيًا ليس فقط لإضافة النكهة، بل أيضًا لوظائف الجسم الحيوية مثل الحفاظ على صحة الجهاز العصبي وتنظيم توازن السوائل.ورغم أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يُنصحون بتقليل استهلاك الملح، إلا أن معظم البالغين يمكنهم تناول ما بين 1500 إلى 2300 ملليجرام يوميًا بأمان، وهو ما يعادل تقريبًا ملعقة صغيرة من الملح.3- الفاكهة مليئة بالسكربينما يجب أن يكون الأشخاص المصابون بالسكري حذرين من تناول الفاكهة بكميات كبيرة، فإن الفاكهة تحتوي على فوائد غذائية عديدة، بما في ذلك الفيتامينات، ومضادات الأكسدة، والمعادن، والماء، والألياف، وكلها مهمة للصحة. لهذا السبب، يوصى بتناول كوب ونصف إلى كوبين من الفاكهة يوميًا.4- تناول الخضروات طازجة فقطالخضروات الطازجة ليست دائمًا الخيار الأفضل للطهي الصحي. الخضروات المجمدة أو المعلبة يمكن أن تكون مغذية بنفس القدر، وقد تتمتع بنكهة أفضل في خارج مواسمها لأنها تُحصد وتُجمد في ذروة نضجها.5- الأرز البني الخيار الصحيرغم أن الأرز البني يعتبر مصدرًا جيدًا للألياف، إلا أن الأرز الأبيض لا يعني بالضرورة أنه خيار غير صحي. يمكن الحصول على الألياف من مصادر أخرى كالبقوليات، الخضروات، والمكسرات.6- الميكروويف يدمر العناصر الغذائيةرغم الاعتقاد الشائع بأن الميكروويف يزيل العناصر الغذائية من الطعام، إلا أنه ليس أسوأ من طرق الطهي الأخرى مثل القلي أو التحميص.بفضل وقت الطهي القصير وقلة استخدام الماء، يحافظ الميكروويف على فيتامينات A وC ويقلل من تدهور فيتامينات B1 وB6. وليس هناك دليل قاطع على أن الإشعاع الناتج عن الميكروويف يضر بالصحة.