ماذا يجب فعله إذا فقدت هاتفك؟

السومرية نيوز – منوعات

بات هاجس انتقال هواتفنا الذكية إلى أيادي المجرمين باعثا على القلق؛ نظرا لما تحتوي عليه من المعلومات الشخصية والبيانات الحساسة، لذا عليك اتباع إجراءات سريعة حال فقدان هاتفك.

ونظرًا لأن الهاتف المحمول الحديث يحمل جهات اتصال ومعلومات حساب حساسة، وآلافا من الصور الثمينة، يمكن أن يؤدي فقدانه على الفور إلى الذعر.

ويمكن أن تشتد هذه المشاعر بسرعة إذا انتهى الأمر بالهاتف إلى يدي لص يريد استخراج المعلومات الشخصية لأغراض شريرة.

لذلك إذا فقدت هاتفك أو سُرق منك، فمن المهم ألا تضيع الوقت في الشعور بالعجز.

وبينما قد تكون فرصة استعادته ضئيلة، يجب عليك محاولة تتبع هاتفك على الفور، واتخاذ خطوات لحماية أي بيانات مخزنة من إساءة استخدامها من قبل المجرمين.

التصرف الصحيح

إذا سُرق هاتفك، يجب عليك فورًا الاتصال بالشرطة وتزويدهم برقم IMEI الخاص بهاتفك، وهو رمز مكون من 15 رقمًا فريدًا لجهازك.

وتتم طباعة هذا الرقم غالبًا على الملصق الموجود على علبة جهازك، ويمكنك أيضًا الحصول على هذه المعلومات عن طريق الاتصال بـ *#06# على هاتفك.

وتتضمن العديد من أنظمة التشغيل الحديثة هذه المعلومات في قائمة الإعدادات. كذلك يجب عليك إخبار مزوّد الشبكة، حتى يتمكن من إلغاء بطاقة SIM الخاصة بك، ومنع اللصوص من استخدام جهازك.

كما يجب عليك أيضًا إخبار البنك الذي تتعامل معه حتى لا يتمكن اللصوص من استخدام تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول لسرقة أموالك.

وإذا كنت تستخدم المصادقة الثنائية في أي خدمات، قم بإزالة هاتفك من قائمة الجهاز الموثوق به، وقد تفكر في تغيير كلمات مرور البريد الإلكتروني أيضًا.

ولكن يجدر بنا أن نتذكر أنه على الرغم من أن كل هذا يعد ممارسة جيدة للحفاظ على بياناتك آمنة، إلا أن اللصوص في الغالبية العظمى من الحالات يهتمون أكثر ببيع جهازك لتحقيق الربح في سوق السلع المستعملة، بدلاً من الوصول إلى بياناتك.

تعطيل الهاتف ومسحه

تتمتع كل من أجهزة "آيفون" و"أندرويد" بحماية ضد السرقة. وعلى "آيفون" يمكنك استخدام "Find My iPhone" لتحديد موقع جهازك، بشرط أن تكون قد قمت بتشغيل هذه الميزة من قبل.

ويمكنك بعد ذلك تسجيل الدخول إلى iCloud على جهاز كمبيوتر وتتبع هاتفك. إذا سُرق، فيمكنك تأمينه ومحو جميع بياناتك عنه عن بعد.

وفي الوقت نفسه، يحتوي "أندرويد" على "Find My Device" الذي يعمل بشكل مشابه، مما يسمح لك بقفل هاتفك ومحو بياناتك عن بُعد.

ويتمتع مستخدمو "سامسونج" بأداة مماثلة تسمى "SmartThings Find". مع العلم بأن مستخدمي "أندرويد" في جميع أنحاء العالم سيتلقون قريبًا ميزة تسمى Theft Detection Lock، والتي ستستخدم الذكاء الاصطناعي من "غوغل" لمعرفة ما إذا كان هاتفك قد سُرق من خلال التعرف على كيفية تحرك الهاتف واهتزازه، أو إذا تم انتزاعه من يد شخص ما وأخذه بعيدًا بسرعة. وتقوم هذه الميزة بقفل الجهاز فورًا.