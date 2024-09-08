"شريحة آرم" في هاتف آيفون الجديد

السومرية نيوز – منوعات

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن المعالج إيه 18 الذي من المقرر أن يكون في أحدث هواتف ايفون، والذي من المتوقع الإعلان عنه يوم الاثنين، صنع باستخدام تصميم شريحة "في9"، وهو أحدث تصميم لشركة آرم التابعة لسوفت بنك.

ووفقا لـ"رويترز"، فمن المقرر أن تقيم أبل فعاليتها لفصل الخريف في التاسع من سبتمبر أيلول بمقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، ومن المنتظر أن تكشف خلالها عن سلسلة جديدة من هواتف آيفون وعن تحديثات لأجهزة وتطبيقات أخرى.

وكانت أبل قد وقعت اتفاقا مع آرم في أيلول العام الماضي "يمتد إلى ما بعد 2040"، وهو ما يمثل دفعة لقطاع تكنولوجيا الرقائق لدى آرم.

وقالت آرم في تموز، إن شريحتها "في9" تدر 50% من العوائد المرتبطة بالهواتف الذكية.

آرم صاحبة الملكية الفكرية لمعمارية حاسوبية مستخدمة في أغلب الهواتف الذكية في العالم، والتي ترخصها لأبل ولشركات كثيرة غيرها.

وتستخدم أبل تكنولوجيا آرم في عملية تصميم رقائق أجهزتها آيفون وآيباد وماك.