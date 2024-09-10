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تعرف على أسعار هواتف "آيفون 16 برو" و"آيفون 16 برو ماكس"

منوعات

2024-09-10 | 02:20
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تعرف على أسعار هواتف &quot;آيفون 16 برو&quot; و&quot;آيفون 16 برو ماكس&quot;
1,717 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
أطلقت شركة أبل هواتف iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، بشاشات أكبر حجماً، ووحدة التحكم في الكاميرا الجديدة كلياً لوصول سريع إلى نظام الكاميرا المتقدم، وقدرات جديدة مع ميزات تصوير احترافية، ورسومات غرافيك تعزز من تجربة الألعاب.

ومن أهم مواصفات هواتف آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس، أنها تأتي بقوة شريحة A18 Pro.
 
تتميز بكاميرا 48MP Fusion الجديدة مع مستشعر رباعي البكسلات أسرع لتتيح تسجيل الفيديو بوضوح 4K وبمعدل 120 إطاراً في الثانية بتنسيق Dolby Vision، ما يعني أنها تحقق أعلى درجة وضوح مع أفضل معدل إطارات متوفر على الإطلاق في جهاز iPhone.
 
وتضم التعزيزات الإضافية كاميرا جديدة واسعة للغاية 48MP لتصوير فوتوغرافي بوضوح أعلى، حيث تشمل تصوير ماكرو، وكاميرا تقريب المسافات 5x في كلا موديلي Pro، وميكروفونات بجودة الاستوديوهات الاحترافية لتسجيل صوت أكثر واقعية.
 
كل هذه الإمكانات مدمجة في تصميم من التيتانيوم يجمع بين الخفة والصلابة، مع شاشة أكبر حجماً، وحواف هي الأنحف على مستوى منتجات Apple، ونقلة نوعية في عمر البطارية، حيث يقدم iPhone 16 Pro Max أفضل عمر للبطارية على الإطلاق في أجهزة iPhone.
 
الألوان والطلب المسبق
 
صُمِّم iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max حول Apple Intelligence، وهو نظام ذكاء شخصي سهل الاستخدام يفهم سياق المستخدم الشخصي ليزوده بمعلومات كلها إفادة وأهمية من دون المساومة على حماية خصوصيته.
 
وسيتوفر كلا الموديلين بأربعة ألوان مذهلة: التيتانيوم الأسود، والتيتانيوم الطبيعي، والتيتانيوم الأبيض، والتيتانيوم الصحراوي.
 
ويبدأ الطلب المسبق يوم الجمعة 13 ايلول، على أن يبدأ توفر الأجهزة يوم الجمعة 20 ايلول.
 
وتتميز تشكيلة Pro الجديدة بحوافها الأنحف على الإطلاق من بين منتجات Apple كما تقدم حجماً أكبر للشاشة: 6.3 إنش في iPhone 16 Pro و6.9 إنش في iPhone 16 Pro Max، وهي أكبر شاشة في iPhone على الإطلاق.1 وبفضل شاشات ريتنا سوبر XDR المذهلة المزودة بتكنولوجيا "التشغيل دوماً" وProMotion، يستطيع المستخدمون إنجاز المزيد.
 
الخفة والصلابة
 
يوفر كلا الموديلين متانة بفضل تصميم التيتانيوم الذي يجمع بين الخفة والصلابة، بالإضافة إلى أحدث جيل من درع السيراميك الذي يتميز بتركيبة متطورة أقوى بمرتين من الزجاج الموجود في أي هاتف ذكي آخر.
 
تعمل البنية الميكانيكية الجديدة على تحسين تبديد الحرارة والكفاءة في الاستخدام للحصول على أداء مستدام أفضل بنسبة تصل إلى 20%. ومع التصميم الداخلي الجديد وإدارة الطاقة المتطورة التي يقدمها نظام iOS 18‏، تم تعزيز البطاريات الأكبر حجماً لتقديم نقلة نوعية في عمر البطارية.
 
إليك وحدة التحكم في الكاميرا
 
في وقت لاحق من هذا الخريف، سيتم تحديث وحدة التحكم في الكاميرا لتضم غالقاً ثنائي المراحل يُمكّن المستخدمين من تثبيت تركيز العدسة والتعريض تلقائياً بضغطة خفيفة، ما يتيح لهم إعادة تأطير اللقطة من دون فقدان التركيز على ما يصوّرونه.
 
بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المطورون من إضافة إمكانيات وحدة التحكم في الكاميرا إلى تطبيقات الجهات الخارجية مثل Kino، ما يوفر للمستخدمين القدرة على ضبط توازن اللون الأبيض وتعيين نقاط تركيز العدسة، بما في ذلك على مستويات مختلفة من العمق في المشهد.
 
إمكانات التقاط الصور والفيديوهات والتسجيل الصوتي
 
مع iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، أصبح نظام الكاميرات المفضل عالمياً أكثر قوة من ذي قبل، حيث يقدم نظام الكاميرا المطور المدعوم بشريحة A18 Pro كاميرا 48MP Fusion جديدة مع مستشعر رباعي البكسلات أسرع وأكثر كفاءة بالإضافة إلى واجهة كاميرا Apple، ما يتيح تسجيل فيديو بوضوح 4K بمعدل 120 إطاراً في الثانية بتنسيق Dolby Vision، وهو ما يعتبر أعلى مستوى من الوضوح وأكثر معدل إطارات متوفر على الإطلاق في iPhone بل في أي هاتف ذكي.
 
ويستطيع المستخدمون التقاط صور بوضوح 4K بمعدل 120 إطاراً في الثانية في نمط الحركة البطيئة أو نمط الفيديو، وضبط سرعة التشغيل بعد التقاط الفيديوهات في تطبيق الصور، بما في ذلك خيار التشغيل بربع السرعة، وخيار جديد للتشغيل بنصف السرعة للحصول على تأثير رومانسي، وخيار خُمس السرعة الذي يتوافق مع 24 إطاراً في الثانية.
 
ويحتوي كلا موديلي Pro على أربعة ميكروفونات جديدة بجودة الاستوديوهات تحافظ على أصوات مسجلة أقرب إلى الواقع، ويمكن الآن تصوير الفيديوهات بالصوت المكاني.
 
وصُممت شريحة A18 Pro الجديدة بقدرة حوسبة رائدة في مجالها لتلبي متطلبات الألعاب التي تحتاج إلى أداء رسومات قوي، وميزات التصوير الحاسوبي، وقدرات Apple Intelligence، ما يبشر بعصر جديد من الأداء.
 
ويعتمد تصميم شريحة A18 Pro على تكنولوجيا 3 نانومتر من الجيل الثاني والتي تتميز ببنية جديدة ذات ترانزستورات أصغر وأسرع، ما يوفر كفاءة غير مسبوقة في الأداء.
 
وويتميز المحرك العصبي الجديد مع 16 نواة بأنه أسرع وأكثر كفاءة من الجيل السابق. وتساهم الزيادة بنسبة 20% في إجمالي عرض النطاق الترددي لذاكرة النظام، وهي الأعلى على الإطلاق في تاريخ iPhone، في دعم المحرك العصبي، وتعود بالفائدة على وحدة معالجة رسومات الغرافيك سداسية النوى، والتي تعتبر أسرع لغاية 20% من الجيل السابق.
 
الأسعار والتوفر
 
ستتوفر موديلات iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max بالتيتانيوم الأسود، والتيتانيوم الطبيعي، والتيتانيوم الأبيض، والتيتانيوم الصحراوي، بسعات تخزين 128GBو256GB و512GB و1TB.
 
ويبدأ سعر iPhone 16 Pro من 4.299 درهم إماراتي، ويبدأ سعر iPhone 16 Pro Max من 5.099 درهم إماراتي.‏
 
ويستطيع العملاء في أكثر من 58 دولة ومنطقة، بما في ذلك أستراليا، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، واليابان، وماليزيا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة طلب iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max مسبقاً ابتداءً من يوم الجمعة 13 ايلول، على أن يبدأ توفر الأجهزة يوم الجمعة 20 ايلول.

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