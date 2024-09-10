بلا ضجيج.. أكثر 6 كائنات أدبا على الأرض (صور)

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
05:30 PM
الى
06:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
قرارات جلسة مجلس الوزراء بينها عطلة يوم الأحد
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-499715-638615805176043122.jpeg
بلا ضجيج.. أكثر 6 كائنات أدبا على الأرض (صور)
منوعات
2024-09-10 | 11:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
717 مشاهدة
في عالم الحيوانات الذي يتميز غالبًا بالضجيج والإبهار، هناك بعض الكائنات التي تفضل التحلي بالهدوء والاعتدال.
هذه الحيوانات، رغم قوتها وقدرتها على التكيف، تبقى متواضعة في سلوكياتها وحياتها اليومية فهي تجسد مفهوم "الرقة" و"الحذر"، بعيدًا عن الإبهار والتفاخر، وهي:
الدببة المائية (التاردغريد)
من أكثر الحيوانات تواضعًا وأقلها جذبًا للانتباه هو الدب المائي أو التاردغريد.
على الرغم من أنه عاش لملايين السنين دون تغيير، فإنه بقي في الظل ولم يلفت الأنظار. يتميز بحجمه المجهري وبقدرته على البقاء في الظروف البيئية القاسية من دون الحاجة إلى تغييرات درامية.
التاردغريد يستطيع النجاة دون طعام أو ماء لمدة تصل إلى 30 عامًا، ويمكنه العيش في درجات حرارة قصوى أو في أعماق المحيطات تحت ضغوط هائلة. إنه ليس بحاجة إلى أجنحة أو مخالب للنجاة، فببساطة يكتفي بما لديه من بروتينات مميزة تضمن له البقاء.
العصافير العربية (الباببلر العربي)
في عالم مليء بالمواجهات والصراعات من أجل الحب، تبرز العصافير العربية كباحثة عن الخصوصية والهدوء.
هذه الطيور عندما تقرر التزاوج، تلجأ إلى التخفي والتواصل من خلال إشارات سرية، محاولة بذلك الحفاظ على استقرار المجتمع الذي تعيش فيه. الفوضى العاطفية والتنافسات ليست جزءًا من حياتها، ما يجعلها مثالاً حيًا على الحذر والاتزان.
الباندا العملاقة
ربما تُعرف الباندا العملاقة حول العالم بجمالها وبراءتها، ولكنها في الواقع كائن شديد الهدوء والعزلة.
الباندا البرية تعيش فقط في مناطق جبلية نائية في وسط الصين، وتتجنب الظهور كثيرًا. على الرغم من شعبيتها في مراكز التربية والمحميات، إلا أنها تفضل الاسترخاء وتناول كميات كبيرة من البامبو يوميًا لتلبية احتياجاتها الغذائية، وهي معروفة بمهاراتها في تسلق الأشجار والسباحة.
الكسلان ذو الثلاثة أصابع
يعد حيوان الكسلان رمزًا للصبر والاتزان، وهو كائن معروف بحركاته البطيئة وهدوئه الذي يمكّنه من التفوق على مفترسيه.
رغم أن مخالبه الطويلة والحادة تُمكّنه من الدفاع عن نفسه، إلا أنه نادرًا ما يحتاج لاستخدامها.
يعيش هذا الكائن حياة بسيطة تتضمن تناول الأوراق والنوم لساعات طويلة، ويستخدم الطحالب التي تنمو على جلده كوسيلة للتمويه.
القطط السوداء
تمتاز القطط السوداء بجاذبيتها الغامضة وأناقتها الهادئة. من خلال سلوكها الهادئ وحركتها الرشيقة، تعكس هذه القطط جوهر الحذر والرقة. سواء كانت تتأمل من على حافة نافذة أو تلتف على نفسها في زاوية دافئة، فإنها تتحدث بصمت عن الثقة الهادئة التي تحملها.
الأبقار البحرية (خراف البحر)
من الحيوانات التي تجسد الهدوء المطلق هي الأبقار البحرية، فهذه المخلوقات اللطيفة تعيش في المياه الساحلية والأنهار بهدوء وسلام، متجنبة أي سلوك عدواني. رغم أنها تستهلك كميات كبيرة من الطعام يوميًا، فإنها تفعل ذلك دون إحداث أي ضجيج أو جذب للانتباه، ما يجعلها مثالًا حقيقيًا على الرقة والاتزان.
توضح هذه الكائنات أن الحياة قد تكون مليئة بالقوة والقدرة على التكيف دون الحاجة إلى الإبهار أو الضجيج. فهي تعيش حياتها ببساطة، متجنبة المنافسة والمواجهة، معتمدة على استراتيجيات البقاء الهادئة.
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
5 فوائد لتربية الحيوانات الأليفة!
02:00 | 2024-08-29
5 فوائد من تربية الحيوانات الأليفة
14:10 | 2024-08-11
العراق في مرتبة متقدمة باستيراد طعام الحيوانات الاليفة "الكلاب والقطط" من تركيا
03:27 | 2024-08-02
إرسال قطط من الدوحة الى أمريكا.. تقارير: تبني الحيوانات في قطر نادر للغاية
05:00 | 2024-06-20
الحيوانات
التي لا تصدر ضجيج
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مباراة العراق والكويت اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
رياضة
66.63%
04:01 | 2024-09-10
مباراة العراق والكويت اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
04:01 | 2024-09-10
تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق والكويت بتصفيات كأس العالم والبث المباشر
رياضة
12.73%
07:00 | 2024-09-10
تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق والكويت بتصفيات كأس العالم والبث المباشر
07:00 | 2024-09-10
موجة الغضب بسبب "محافظة الكويت" تتصاعد.. والقضاء يحدد موعد النظر بالدعوى ضد درجال
رياضة
10.65%
10:17 | 2024-09-09
موجة الغضب بسبب "محافظة الكويت" تتصاعد.. والقضاء يحدد موعد النظر بالدعوى ضد درجال
10:17 | 2024-09-09
الانهيار بدأ.. 8 مكاشفات عن حقيقة اقتصاد العراق
اقتصاد
9.98%
01:44 | 2024-09-09
الانهيار بدأ.. 8 مكاشفات عن حقيقة اقتصاد العراق
01:44 | 2024-09-09
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-10
العراق في دقيقة
10-09-2024 | 2024
12:30 | 2024-09-10
العراق في دقيقة
10-09-2024 | 2024
12:30 | 2024-09-10
Morning Live
الهوس بالجمال والمعايير الجمالية المتغيرة - حلقة ١٠٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-10
Morning Live
الهوس بالجمال والمعايير الجمالية المتغيرة - حلقة ١٠٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-10
ناس وناس
بغداد باب المعظم - الحلقة ١٠٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-10
ناس وناس
بغداد باب المعظم - الحلقة ١٠٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-10
الهوا الك
انا كنت محكوم صرلي 12 سنة ما شايف ابني - الحلقة ٢١ | الموسم 9
14:30 | 2024-09-09
الهوا الك
انا كنت محكوم صرلي 12 سنة ما شايف ابني - الحلقة ٢١ | الموسم 9
14:30 | 2024-09-09
استديو Noon
لعبة الحروف 9-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-09
استديو Noon
لعبة الحروف 9-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-09
صباحكم أحلى مع سلمى
قراءة الأفكار 9-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-09
صباحكم أحلى مع سلمى
قراءة الأفكار 9-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-09
طل الصباح
أبراج - فقرة نصيحة 9-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-09
طل الصباح
أبراج - فقرة نصيحة 9-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-09
جات بالليل
الأمنيات المنديالية 8-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-08
جات بالليل
الأمنيات المنديالية 8-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-08
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٧ الى ١٣ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-07
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٧ الى ١٣ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-07
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-10
العراق في دقيقة
10-09-2024 | 2024
12:30 | 2024-09-10
العراق في دقيقة
10-09-2024 | 2024
12:30 | 2024-09-10
Morning Live
الهوس بالجمال والمعايير الجمالية المتغيرة - حلقة ١٠٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-10
Morning Live
الهوس بالجمال والمعايير الجمالية المتغيرة - حلقة ١٠٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-10
ناس وناس
بغداد باب المعظم - الحلقة ١٠٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-10
ناس وناس
بغداد باب المعظم - الحلقة ١٠٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-10
الهوا الك
انا كنت محكوم صرلي 12 سنة ما شايف ابني - الحلقة ٢١ | الموسم 9
14:30 | 2024-09-09
الهوا الك
انا كنت محكوم صرلي 12 سنة ما شايف ابني - الحلقة ٢١ | الموسم 9
14:30 | 2024-09-09
استديو Noon
لعبة الحروف 9-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-09
استديو Noon
لعبة الحروف 9-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-09
صباحكم أحلى مع سلمى
قراءة الأفكار 9-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-09
صباحكم أحلى مع سلمى
قراءة الأفكار 9-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-09
طل الصباح
أبراج - فقرة نصيحة 9-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-09
طل الصباح
أبراج - فقرة نصيحة 9-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-09
جات بالليل
الأمنيات المنديالية 8-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-08
جات بالليل
الأمنيات المنديالية 8-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-08
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٧ الى ١٣ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-07
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٧ الى ١٣ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-07
اخترنا لك
سكان العالم امام تغييرات جذرية في الظروف الجوية.. الحرارة والامطار أهمها
12:29 | 2024-09-10
تغيير سياسة المحادثات الخاصة.. تليغرام يبدأ مرحلة جديدة
11:10 | 2024-09-10
متى يحتاج الطفل إلى الفيتامينات وما العمر المناسب لتناولها؟
10:50 | 2024-09-10
ملكة جمال لبنان مايا رعيدي تحتفل بزفافها في اليونان وعمرو دياب نجم السهرة (صور)
07:50 | 2024-09-10
تخثر الساق... هل يمكن الوقاية منه؟
04:12 | 2024-09-10
ماذا تعرف عن Apple Airpods الجديدة؟
03:52 | 2024-09-10
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
برأيك، ما سبب تأخر توزيع الرواتب في بعض الدوائر الحكومية؟
عدم توفر سيولة كافية
عدم توفر سيولة كافية
التدقيق بالقوائم
التدقيق بالقوائم
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.