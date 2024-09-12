كيف تحقق الربح من تيك توك؟

السومرية نيوز - منوعات



تجاوز "تيك توك" عام 2024 أكثر من 1.5 مليار مستخدم شهريا، وزادت الإيرادات بنسبة 23.1% مقارنة بالعام السابق، مما يجعله واحدا من أفضل تطبيقات التواصل الاجتماعي.





وفي عالم تهيمن مقاطع الفيديو القصيرة، قد يكون إتقان فن تحقيق الربح من تيك توك بمنزلة تغيير كبير لمنشئي المحتوى، مما يتيح لك كسب المال في أثناء القيام بما تحب.



ويجني بعض كبار مستخدمي المنصة ملايين الدولارات من الدخل بفضل وجودهم عبر تيك توك. وفي ظل وجود طرق عديدة لتحقيق الربح من تيك توك، قد يكون تحديد المسار الذي يجب اتباعه أمرا صعبا، ونحاول من خلال المقال التالي شرح كيفية تحقيق الربح من تيك توك.



هل يمكن تحقيق الربح من تيك توك؟

توجد طرق عديدة يمكنك من خلالها تحقيق الربح من تيك توك، وتعتمد كيفية الربح من تيك توك على بعض العوامل، مثل مدى تفاعل جمهورك، ونوع المحتوى الذي تنشئه، وحجم متابعيك. وفي حال كانت لديك قاعدة كبيرة ونشطة من المتابعين، فإن بإمكانك تحقيق الربح من تيك توك من خلال صندوق المبدعين (Creator Fund)، وهو برنامج يعوض المبدعين ماليا عن المحتوى الذي يتمتع بتفاعل كبير (الإعجابات والتعليقات والمشاركات). ويمكنك أيضا تلقي الهدايا الافتراضية من متابعيك، وتتيح منصة تيك توك تحويل هذه الهدايا إلى أموال.



وتتطلب هذه الطرق حدا أدنى من المتابعين وتعتمد على مشاركة الجمهور، إما من خلال التفاعل أو الدفع مقابل المنتجات والخدمات، لذا فهي مناسبة للحسابات الكبيرة الحجم. كما يمكنك تحقيق الربح من تيك توك من خلال التسويق بالعمولة، سواء كان لديك حساب جديد أو قديم، أو عدد كبير من المتابعين أو عدد قليل منهم.



ويشبه التسويق بالعمولة الحصول على عمولة مقابل التوصية بمنتجات، إذ إنك تشارك رابطا، وعندما ينقر الأشخاص على الرابط ويشترون المنتج، فإنك تكسب نسبة مئوية من البيع.



وبالرغم من أن التسويق بالعمولة لا يفرض حدا أدنى لعدد المتابعين، فكلما شاهد الأشخاص مقاطع الفيديو، ونقروا على رابط التسويق بالعمولة، وقاموا بالشراء، زادت الإيرادات التي تكسبها. ويوجد أيضا خيار آخر لتحقيق الربح من تيك توك، وهو برنامج إحالة تيك توك.



وبمجرد الاشتراك في البرنامج، تحصل على أموال مقابل إحالة أشخاص جدد إلى تيك توك. ولا يوجد حد أدنى لعدد المتابعين، لذا يمكن لأي شخص المشاركة والبدء في الكسب.



طرق تحقيق الربح من تيك توك

كما أوضحنا سابقا، توجد طرق عديدة لبدء الحصول على ربح من تيك توك، ونحاول شرح مجموعة من هذه الطرق.



*برنامج الإبداع/ صندوق المبدعين

منذ يوليو/تموز 2020، كانت تيك توك تدفع أموالا للمبدعين الذين يحصل محتواهم على كثير من الإعجابات والتعليقات من خلال برنامج صندوق المبدعين لتحقيق الدخل من المحتوى.



وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أعلنت تيك توك بعض التغييرات في كيفية عمل هذا البرنامج، اعتمادا على موقعك في العالم، إذ استبدلت صندوق المبدعين للمستخدمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا ببرنامج الإبداع.



ويقول تيك توك إن الصندوق الجديد يسمح للمبدعين في هذه البلدان بتحقيق الربح مقابل تحميل مقاطع فيديو تزيد مدتها عن دقيقة واحدة. ولا يعتمد صندوق المبدعين في تيك توك على الإعلانات مثل المنصات الأخرى، وبدلا من ذلك، ينمو مبلغك إلى جانب قناتك ومحتواك. كما يعتمد المبلغ أيضا على عوامل، مثل المشاهدات من الحسابات الحقيقية ومنطقة المشاهدين والمزيد. وتقرير نيوريتش لعام 2023 عن أرباح المبدعين يلقي الضوء على الراتب النموذجي للمؤثرين ومنشئي المحتوى. وبناء على بيانات التقرير، يتراوح متوسط الراتب لمؤثري تيك توك بين 15 ألفا و25 ألف دولار، ويتقاضى ما يقرب من ثلث المؤثرين راتبا بدوام كامل.وفي عالم تهيمن مقاطع الفيديو القصيرة، قد يكون إتقان فن تحقيق الربح من تيك توك بمنزلة تغيير كبير لمنشئي المحتوى، مما يتيح لك كسب المال في أثناء القيام بما تحب.ويجني بعض كبار مستخدمي المنصة ملايين الدولارات من الدخل بفضل وجودهم عبر تيك توك. وفي ظل وجود طرق عديدة لتحقيق الربح من تيك توك، قد يكون تحديد المسار الذي يجب اتباعه أمرا صعبا، ونحاول من خلال المقال التالي شرح كيفية تحقيق الربح من تيك توك.توجد طرق عديدة يمكنك من خلالها تحقيق الربح من تيك توك، وتعتمد كيفية الربح من تيك توك على بعض العوامل، مثل مدى تفاعل جمهورك، ونوع المحتوى الذي تنشئه، وحجم متابعيك. وفي حال كانت لديك قاعدة كبيرة ونشطة من المتابعين، فإن بإمكانك تحقيق الربح من تيك توك من خلال صندوق المبدعين (Creator Fund)، وهو برنامج يعوض المبدعين ماليا عن المحتوى الذي يتمتع بتفاعل كبير (الإعجابات والتعليقات والمشاركات). ويمكنك أيضا تلقي الهدايا الافتراضية من متابعيك، وتتيح منصة تيك توك تحويل هذه الهدايا إلى أموال.وتتطلب هذه الطرق حدا أدنى من المتابعين وتعتمد على مشاركة الجمهور، إما من خلال التفاعل أو الدفع مقابل المنتجات والخدمات، لذا فهي مناسبة للحسابات الكبيرة الحجم. كما يمكنك تحقيق الربح من تيك توك من خلال التسويق بالعمولة، سواء كان لديك حساب جديد أو قديم، أو عدد كبير من المتابعين أو عدد قليل منهم.ويشبه التسويق بالعمولة الحصول على عمولة مقابل التوصية بمنتجات، إذ إنك تشارك رابطا، وعندما ينقر الأشخاص على الرابط ويشترون المنتج، فإنك تكسب نسبة مئوية من البيع.وبالرغم من أن التسويق بالعمولة لا يفرض حدا أدنى لعدد المتابعين، فكلما شاهد الأشخاص مقاطع الفيديو، ونقروا على رابط التسويق بالعمولة، وقاموا بالشراء، زادت الإيرادات التي تكسبها. ويوجد أيضا خيار آخر لتحقيق الربح من تيك توك، وهو برنامج إحالة تيك توك.وبمجرد الاشتراك في البرنامج، تحصل على أموال مقابل إحالة أشخاص جدد إلى تيك توك. ولا يوجد حد أدنى لعدد المتابعين، لذا يمكن لأي شخص المشاركة والبدء في الكسب.كما أوضحنا سابقا، توجد طرق عديدة لبدء الحصول على ربح من تيك توك، ونحاول شرح مجموعة من هذه الطرق.منذ يوليو/تموز 2020، كانت تيك توك تدفع أموالا للمبدعين الذين يحصل محتواهم على كثير من الإعجابات والتعليقات من خلال برنامج صندوق المبدعين لتحقيق الدخل من المحتوى.وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أعلنت تيك توك بعض التغييرات في كيفية عمل هذا البرنامج، اعتمادا على موقعك في العالم، إذ استبدلت صندوق المبدعين للمستخدمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا ببرنامج الإبداع.ويقول تيك توك إن الصندوق الجديد يسمح للمبدعين في هذه البلدان بتحقيق الربح مقابل تحميل مقاطع فيديو تزيد مدتها عن دقيقة واحدة. ولا يعتمد صندوق المبدعين في تيك توك على الإعلانات مثل المنصات الأخرى، وبدلا من ذلك، ينمو مبلغك إلى جانب قناتك ومحتواك. كما يعتمد المبلغ أيضا على عوامل، مثل المشاهدات من الحسابات الحقيقية ومنطقة المشاهدين والمزيد.

ونظرا إلى أن التفاعل مع المحتوى عبر تيك توك ديناميكي ويتغير يوميا، فإن أموالك تتغير أيضا يوميا. ومع ذلك، ليس كل شخص مؤهلا للاشتراك في صندوق المبدعين، إذ يجب أن تكون مقيما في بلد يدعمه البرنامج، وأن يكون لديك 10 آلاف متابع على الأقل، مع ما لا يقل عن 100 ألف مشاهدة فيديو حقيقية إجمالية في آخر 30 يوما قبل التقدم للبرنامج، وأن يكون لديك حساب شخصي أو احترافي، ويجب أن تلتزم بإرشادات مجتمع تيك توك وشروط الخدمة.



وتعتمد الأرباح على المشاهدات ومقاييس التفاعل الأخرى في تيك توك. وإذا حصلت على دفعة، فإنها تظهر في لوحة معلومات صندوق المبدعين بعد 3 أيام تقريبا من تراكم مشاهدات الفيديو، ويمكنك تحويل أموالك بعد 30 يوما من نهاية الشهر.



*إعلانات تيك توك

يستخدم تيك توك نحو 67% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما و19 عاما، و56% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 عاما و29 عاما، مما يجعل تسويق تيك توك خيارا إعلانيا للعلامات التجارية التي ترغب في تسويق منتجاتها. وتأتي إعلانات تيك توك مع أدوات بسيطة وقوية لمساعدتك في الإعلان لملايين المستخدمين.



وتختلف تنسيقات الإعلانات حسب المنطقة، ولكنها جميعا تتيح لك تخصيص الاستهداف حسب العمر والموقع والاهتمامات وعوامل أخرى. ويمكنك تحديد تنسيق واحد أو عدد قليل من التنسيقات التي تناسب علامتك التجارية بشكل أفضل.



وتتضمن أكثر أنواع إعلانات تيك توك شيوعا ما يلي:

1- فيديو داخل الخلاصة

يظهر عبر صفحة "فور يو" (For You) لمستخدمي تيك توك الذين يستوفون معايير الاستهداف. استحواذ العلامة التجارية: يتيح لك هذا إعلانك إلى عرض الشاشة بالكامل لبضع ثوانٍ ومن ثم يصبح إعلان فيديو داخل الخلاصة. وتوجد أنواع أخرى من إعلانات تيك توك يمكنك تجربتها، ولكن لاحظ أن بعضها متاح فقط لأنواع معينة من الحسابات.



2- الشراكة مع الرعاة والعلامات التجارية

نظرا إلى شعبيتها، فإن العلامات التجارية والمعلنين على استعداد لدفع مبالغ كبيرة للمبدعين للترويج للمنتجات عبر تيك توك. وتتواصل معظم العلامات التجارية مع المبدعين من خلال وكلائها.

وتوجد طريقة يمكن من خلالها للمبدعين كسب المال مباشرة من المعلنين، وذلك عبر "كرييتور ماركت بليس" (Creator Marketplace)، وهي منصة تعاون رسمية للعلامات التجارية والمبدعين عبر تيك توك تجعل من الممكن لمنشئي المحتوى الشراكة مع العلامات التجارية لحملات مدفوعة الأجر.



وتسمح منصة "كرييتور ماركت بليس" للعلامات التجارية بالبحث عن المبدعين ورؤية حسابك وعدد المتابعين والديموغرافيا للجمهور ومقاييس التفاعل الأساسية والمزيد. ومن الصعب التنبؤ بالأرباح المحتملة، مع أن المبدعين المشهورين يكسبون ما بين 500 دولار و20 ألف دولار لكل مقطع فيديو.



ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن تيك توك لا تسمح لك بتلقي المدفوعات من العلامات التجارية من خلال منصتها. ويتعين عليك تلقي المدفوعات مباشرة من العلامات التجارية.



3- التعاون مع منشئي محتوى آخرين

تتضمن عمليات التعاون عبر تيك توك الشراكة مع منشئي محتوى آخرين لإنشاء المحتوى والترويج له. ويساعد هذا في توليد الإيرادات مع زيادة وصول جمهورك وتفاعله. وإذا كان المحتوى يتردد صداه لدى جماهير المبدعين، فقد يكونون متحمسين للضغط على زر المتابعة.



ويمكنك التعاون مع منشئي محتوى آخرين لإنشاء مقاطع فيديو عبر تيك توك، مما يتيح لك التعرف على متابعيهم، مما يزيد ظهورك ويساعدك في الوصول إلى جماهير جديدة، وكلما زاد عدد الإعجابات والمشاركات التي تحصل عليها، زاد ما يدفعه صندوق المبدعين.



4- التسويق بالعمولة

تستطيع الترويج لمنتجات أو خدمات مختلفة والحصول على عمولة عن كل عملية بيع أو إجراء يحدث من خلال رابطك الفريد، وهي طريقة تعرف باسم التسويق بالعمولة. ويُعد التسويق بالعمولة إستراتيجية تتضمن الترويج للمنتجات والخدمات للعلامات التجارية مقابل عمولة من نوع ما إذا سجل شخص ما أو أجرى عملية شراء.



وفي معظم الأحيان، تكون العمولة في شكل نقدي، وتأتي بصفتها نسبة مئوية من التكلفة. وفي أوقات أخرى، قد تكون خصما ماليا من عملية الشراء التالية أو شهرا مجانيا من اشتراكك. واعتمادا على برنامج التسويق بالعمولة، يمكنك كسب نسبة مئوية من المنتج المبيع أو مبلغ ثابت عن كل عملية شراء ينفذها الأشخاص من خلال رابطك الفريد.

ويمكنك استخدام أداة ربط السيرة الذاتية، مثل "لنك تري" (Linktree)، من أجل إنشاء صفحة مقصودة للترويج لروابط تسويق بالعمولة متعددة في وقت واحد.



5- جمع الإكراميات

إذا كان لديك متابعون مخلصون يحبون محتواك، فإن بإمكانهم إظهار تقديرهم من خلال منحك إكراميات متى شاؤوا. وتتمثل فائدة خيار الربح هذا في الراحة. وإذا كنت مؤهلا، فإن بإمكان جمهورك الدفع لك مباشرة من خلال حسابك في أي وقت. وترسل تيك توك إكرامياتك تلقائيا إلى حسابك المصرفي كل أسبوع.



ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه يجب أن يكون لديك 100 ألف متابع على الأقل لتكون مؤهلا لهذه الميزة. وبمجرد تشغيل هذه الميزة، تضيف تيك توك رابط الإكراميات إلى حسابك. ويمكن للمستخدمين النقر لرؤية الإكراميات السابقة وكذلك ترك إكراميات. ويمكنك أيضا وضع دعوة تطلب من المشاهدين ترك إكراميات إذا أعجبهم محتواك.



6- هدايا البث المباشر

تتيح هدايا البث المباشر للمبدعين كسب ألماس (رصيد افتراضي) بناء على مدى استقبال مقاطع البث المباشر، وتساوي الألماسة الواحدة 0.05 دولار. وعند تنشيط هدايا البث المباشر وبدء تشغيل البث المباشر، يمكن لجمهورك إرسال هدايا افتراضية تظهر عبر الشاشة بأشكال مختلفة، مثل الملصقات والرسوم المتحركة.



وباستخدام الهدايا، يمكن للمشاهدين التعبير عن تقديرهم لمحتواك في الوقت الفعلي، وتكافئ تيك توك المبدعين المؤهلين بمدفوعات بقيمة هداياهم. وفي نهاية جلسة البث المباشر، ترى العدد الإجمالي للألماس المتراكم في ملخص البث المباشر. ويمكنك استبدال هذا الألماس بالمال أو المكافآت الافتراضية من تيك توك. ونشر عديد من منشئي المحتوى عبر تيك توك كيف يمكن استخدام البث المباشر لكسب المال.



ويكسب أحد منشئي المحتوى ما بين 20 دولارا إلى 300 دولار في كل مرة يبث محتوى مباشرا، ويكسب آخر 34 ألف دولار في غضون شهر واحد فقط من البث المباشر.



7- هدايا الفيديو

على غرار هدايا البث المباشر، تعد هدايا الفيديو طريقة أخرى يمكن للمشاهدين من خلالها التفاعل وإظهار التقدير لمحتواك. وباستخدام هدايا الفيديو، يمكنك جمع الألماس عبر مقاطع الفيديو والحصول مقابلها على المال من تيك توك أو المكافآت الافتراضية.



ومن أجل تفعيل خيار هدايا الفيديو يجب أن يكون لديك 10 آلاف متابع على الأقل، وأن يكون عمر حسابك 30 يوما على الأقل، وأن تكون قد نشرت مقطع فيديو عاما في آخر 30 يوما.



ولا تتأهل مقاطع الفيديو التي تتضمن "Stitch" و"Duet" وإعلانات ومحتوى برعاية والمنشورات الترويجية والمحتوى الذي ينتهك إرشادات مجتمع تيك توك للحصول على هدايا الفيديو.



8- اشتراك البث المباشر

العام الماضي، أطلقت تيك توك خدمة اشتراك البث المباشر، وهي خدمة اشتراك شهرية عبر البث المباشر لصناع المحتوى لزيادة أرباحهم وتقديم مزايا إضافية للمتابعين المخلصين.



ويمكن للمتابعين الدفع للتسجيل في خدمة الاشتراك الشهري للوصول إلى مزايا حصرية، ويشمل ذلك المحتوى الحصري وشارات المشتركين والرموز التعبيرية المخصصة والبث المباشر للمشتركين فقط والدردشات ومقاطع الفيديو.



ولا توجد حاليا رسوم اشتراك ثابتة، ولكن يمكن للمشتركين توقع دفع مبلغ يتراوح ما بين 5 دولارات و25 دولارا. وتدفع تيك توك الأموال لصناع المحتوى من خلال تقاسم الإيرادات، لذا فإن مقدار ما تكسبه يعتمد على عدد المشتركين لديك.



ومن أجل الاستفادة، يجب أن يكون لديك ألف متابع على الأقل، وأن تكون قد أجريت بثا مباشرا لمدة 30 دقيقة على الأقل في آخر 28 يوما.



9- مكافآت إحالة تيك توك

تُعد مكافآت تيك توك بمنزلة برنامج إحالة يتيح لك كسب المال عن طريق إحالة أصدقائك وعائلتك إلى المنصة. وما دام لديك حساب تيك توك وتفي بمتطلبات العمر، يمكنك البدء بإحالة المستخدمين والحصول على أموال. ويمكن للمستخدمين من بلدان معينة دعوة ما يصل إلى 100 مستخدم جديد يوميا، ولكن البلدان الأخرى ليس لديها حد.



ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه لكي تكون مؤهلا للحصول على المكافأة، يجب ألا يكون أي مستخدم تحيله قد نزل تطبيق تيك توك أو أنشأ حسابا في الماضي.



10- متجر تيك توك

يمكنك تحقيق الربح من قناتك عبر تيك توك ببيع المنتجات من خلال متجر مخصص لعرض وبيع المنتجات لمجتمع تيك توك مباشرة داخل التطبيق. ومن خلال متجر تيك توك، يمكنك وضع علامات على منتجاتك في مقاطع الفيديو والبث المباشر من أجل زيادة المبيعات.



وتوجد 3 طرق للبيع عبر متجر تيك توك:

*التسوق المباشر: يمكن لمستخدمي تيك توك التسوق مباشرة من أحد مقاطع الفيديو المباشرة من خلال النقر على المنتجات المثبتة أو تصفح أيقونة سلة التسوق في أثناء تشغيل الفيديو.

*مقاطع الفيديو القابلة للتسوق: يمكن للمستخدمين التسوق مباشرة من مقطع الفيديو الموجود في خلاصة الأخبار من خلال النقر على رابط المنتج وأيقونة سلة التسوق.

*عرض المنتج: يمكن للمستخدمين التسوق مباشرة من حسابك والحصول على إمكانية الوصول إلى المنتجات داخل التطبيق والشراء. وتتمثل فائدة هذا الخيار في عدم توجيه متابعيك بعيدا عن حسابك إلى تطبيقات التسوق الشريكة أو مواقع الويب عند شراء منتجاتك، وبالتالي يظل الاهتمام منصبا على محتواك.



وتوفر تيك توك أدوات لتتبع الأداء والزيارات ومراجعات العملاء وبيانات المعاملات من خلال لوحات معلومات بيانات متجر تيك توك حتى تتمكن من تحديد الأنماط والاتجاهات وتجنب المحتوى الذي لا يلقى استحسانا.



من أجل تحقيق الربح الأقصى من تيك توك، توجد طرق عديدة، ولكنها تعتمد جميعا على المحتوى العالي الجودة (رويترز)



12- المحتوى الحصري

أصدرت تيك توك ميزة جديدة في يونيو/حزيران 2023 تسمى "سلسلة تيك توك"، وهي طريقة لإنشاء محتوى مميز باشتراك. وقد تتراوح تكلفة السلسلة من 1 دولار إلى 190 دولارا، وقد يصل طولها إلى 80 مقطع فيديو، مع أطوال فيديو تصل إلى 20 دقيقة لكل مقطع. ويمكنك استخدم السلسلة المميزة لمشاركة المحتوى التعليمي أو المحتوى الترفيهي. ويمكنك أيضا إنشاء سلاسل متعددة، مما يمنحك إيرادات إضافية من خلال المحتوى المميز.



وتستطيع تحديد السعر بناء على ما تعتقد أن المحتوى يستحقه بشكل واقعي وابدأ في الترويج. ويمكن للمبدعين المهتمين التقدم للحصول على حق الوصول إلى هذه الميزة الجديدة، ولكن هناك معايير أخرى يجب أن يستوفوها أيضا، وهي أن يكون عمر الحساب 30 يوما على الأقل، وأن يكون لديهم 10 آلاف متابع على الأقل، وأن يكونوا قد نشروا 3 مقاطع فيديو عامة أو أكثر في آخر 30 يوما، وأن يكون لديهم ألف مشاهدة على الأقل في آخر 30 يوما.



قد يظل منشئو المحتوى الذين لديهم أقل من 10 آلاف متابع مؤهلين إذا تمكنوا من توفير رابط إلى محتوى مميز قاموا ببيعه بنجاح عبر منصات أخرى.



كيفية تحقيق الربح الأقصى من تيك توك

من أجل تحقيق الربح الأقصى من تيك توك، توجد طرق عديدة، ولكنها تعتمد جميعا على المحتوى العالي الجودة، إذ إن "التريندات" تأتي وتختفي بسرعة عبر تيك توك. ومن أجل البقاء في الصدارة، فإنك بحاجة إلى إنشاء مقاطع فيديو مميزة تجذب انتباه المستخدمين وتحفزهم على التفاعل مع المحتوى ومشاركته.



ولا يمكنك استخدام تيك توك للربح دون وجود جمهور مخلص يتواصل معك، ويعني هذا التفاعل مع جمهورك من خلال التعليق على مقاطع الفيديو، وإرسال القلوب، والمتابعة، والنشاط عبر تيك توك يوميا.



ويُعد المحتوى العالي الجودة ضروريا لتصبح منشئ محتوى تيك توك رائدا، كما أنه طريقة للربح عبر تيك توك، إذ تفضل العلامات التجارية الكبرى والمعلنين رعاية المبدعين الذين يتمتعون بتفاعل كبير (إعجابات وتعليقات) عبر مقاطع الفيديو.

كما أن المحتوى العالي الجودة يجعلك تبرز من بين المستخدمين النشطين الآخرين، ويساعد أيضا المؤثرين في إنشاء علاقات شخصية مع الجماهير.



ومن الأسئلة الشائعة بخصوص كيفية تحقيق الربح من تيك توك "كم يدفع تيك توك مقابل كل ألف مشاهدة؟



يدفع صندوق المبدعين ما بين 0.02 دولار و0.03 دولار مقابل كل ألف مشاهدة مؤهلة (مشاهدات تزيد على 5 ثوانٍ) عبر تيك توك لمدة 60 ثانية أو أكثر، لذا فإن مقطع فيديو يحتوي على 10 آلاف مشاهدة يجب أن يولد ما بين 20 إلى 30 دولارا.



ومع ذلك، يجب ألا يكون صندوق المبدعين منفذك الوحيد لتحقيق الدخل، ولا تعتمد على تحقيق الدخل من مشاهدات مقاطع الفيديو فقط، بل اجمع الإكراميات وبع منتجاتك وكن أحد الشركاء وغير ذلك الكثير.



كم يكسب مؤثرو تيك توك؟

من الصعب الإجابة عن هذا السؤال، إذ هناك عديد من المستويات المختلفة للمؤثرين، ومقدار المال الذي يمكن أن يجلبه كل مستوى يختلف اختلافا كبيرا. ووفقا لمركز تسويق المؤثرين، يمكن أن تبدو التقسيمات المحتملة على النحو التالي:



*المؤثرون الصغار (ما بين ألف متابع و10 آلاف متابع): ما بين 5 دولارات و25 دولارا لكل منشور.

*المؤثرون الصغار (ما بين 10 آلاف متابع و50 ألف متابع): ما بين 25 دولارا و125 دولارا لكل منشور.

*المؤثرون من المستوى المتوسط (ما بين 50 ألف متابع و500 ألف متابع): ما بين 125 دولارا و1250 دولارا لكل منشور.

*المؤثرون الكبار (ما بين 500 ألف متابع ومليون متابع): ما بين 1250 دولارا و2500 دولار لكل منشور.

*المؤثرون الكبار (أكثر من مليون متابع): أكثر من 2500 دولار لكل منشور.



ما عدد المتابعين اللازم لكي أبدأ البث المباشر؟

تحتاج إلى ألف متابع على الأقل لكي تتمكن من بدء بث مباشر عبر تيك توك، لذا ابدأ بإنشاء المحتوى والتفاعل مع المستخدمين حتى تتمكن من الوصول إلى ألف متابع وكسب المال من خلال مقاطع الفيديو المباشرة.



ما عدد المتابعين اللازم لكي أحقق الربح من تيك توك؟

بالنسبة لبعض المزايا المذكورة أعلاه، يجب أن تصل إلى حد أدنى من عدد المتابعين، إذ يتطلب صندوق المبدعين 10 آلاف متابع على الأقل للانضمام، في حين تحتاج إلى ألف متابع لتلقي الهدايا الافتراضية، بينما يجب أن يكون لديك 100 ألف متابع على الأقل لتلقي الإكراميات والهدايا من أنواع أخرى من مقاطع الفيديو.



كيف تحصل على أموالك عبر تيك توك؟

بمجرد استيفائك لمعايير مدفوعات تيك توك، يجب أن ترى أموالك في لوحة معلومات "Creator Fund" بعد نحو 3 أيام من حصول مقاطع الفيديو على مشاهدات.



وبمجرد حصولك على 10 دولارات على الأقل، يمكنك سحب أرباحك بعد 30 يوما من الشهر الذي حصلت عليها فيه. ويمكنك إرسال الأموال إلى طريقة الدفع المفضلة لديك.



في النهاية، يمكن القول إن تحقيق الربح من تيك توك ليس أمرا صعبا، ولكنه يتطلب الالتزام والإبداع وبناء جمهور متفاعل. ومع التطور المستمر لتطبيق تيك توك وزيادة شعبيته، تزداد فرص تحقيق الأرباح عبر هذه المنصة.



وسواء من خلال التعاون مع العلامات التجارية أو بيع المنتجات أو حتى تلقي الدعم من تيك توك نفسه، يمكن للمبدعين الطموحين الاستفادة من هذه المنصة لتحويل شغفهم إلى دخل.