ماسك: شركته SpaceX ستوفر لاحقا للجميع فرصة زيارة المريخ

بهذا الشكل علق ماسك، على بوست نشره المفوض الذي تقاعد لتوه تييري بريتون، واستفسر فيه عما إذا كانت لا تزال هناك تذاكر للسفر إلى .وقال ماسك: "بكل جدية، تأمل SpaceX في توفير إلى للجميع، مع فكرة أنها ستكون شبيهة برحلة طويلة كما كانت في القرون الماضية: خطيرة وغير مريحة، ولكنها ستكون مغامرة رائعة فعلا".في وقت سابق، ذكر ماسك أنه يخطط لتنظيم وتحقيق أول غير مأهولة لمركبة الفضاء Starship إلى بعد عامين، وأول مأهولة إلى هناك بعد أربع سنوات.وكتب ماسك في صفحته على منصة "إكس": "ستذهب أولى المركبات الفضائية إلى خلال عامين.. وستكون غير مأهولة لاختبار سلامة الهبوط على الكوكب. وإذا نجح الأمر، فمن المقرر أن يتم إطلاق أولى الرحلات المأهولة إلى في غضون 4 سنوات".