أفغانستان.. طالبان تمنع قص الشريط الأحمر

وأمر زعيم حركة طالبان الأفغانية، هبة أخوندزاده جميع الإدارات "بالامتناع عن قص الشريط الأحمر عند افتتاح المشاريع وكذلك التخلي عن المشي على السجاد بالأحذية".وجاء في هذا المرسوم الذي أرسلته وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في حكومة طالبان بأفغانستان أن "قص الشريط والمشي بالأحذية على السجاد ليس من شيم المسلمين ولا ينبغي القيام به".هذا وقدم حنفي، وزير الدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طلبا "بحظر الاحتفال بالمناسبات مثل عيد المعلم وعيد الحب، وكذلك منع الرياضات الحرة (فنون القتال المختلطة أو MMA)، مشيرا إلى أن "جميع الحالات المذكورة مخالفة للشريعة".وأصدر حكام طالبان في وقت سابق، محظورات جديدة على الرجال منها منع قص اللحى وارتداء الجينز، وحظرا على إظهار أصوات النساء ووجوههن في الأماكن العامة، في إطار جهود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.