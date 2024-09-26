البحرين.. منع إقامة أمسية دعائية لشعبي لبنان وفلسطين

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين، الخميس، منع السلطات الأمنية إقامة حفلة دعائية لشعبي وفلسطين.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي في منشورات عديدة، ان "السلطات الأمنية في منعت إقامة أمسية دعائية لشعبي فلسطين ولبنان بمأتم دار (ع)".