منشوراتك على "X" ستكون مرئية للمحظورين قريباً

نيوز – منوعات

ستغير "X" قريبًا الوظيفة وراء زر الحظر بحيث إذا حظرت حسابًا، فسيظل بإمكانه رؤية منشوراتك العامة. وأكد حصول هذه التغييرات.

ويشير إلى أن الحسابات المحظورة لن تتمكن من التفاعل مع المستخدمين الذين حظروها، لكنهم سيتمكنون قريبًا من رؤية منشوراتهم. وقال ماسك في تغريدة إن وظيفة الحظر ستمنع الحساب المحظور من التفاعل، ولكنها لن تمنع رؤية منشور عام.

من المتوقع قريبًا ألا يرى المستخدمون رسالة "أنت محظور" عند زيارة حساب مستخدم قام بحظرهم. وبدلاً من ذلك، سيرى المستخدمون المحظورون المنشورات العامة للحساب، كأي مستخدم آخر.

ومن المحتمل أن تظل هناك قيود على إعادة النشر أو الاقتباس أو الرد أو التفاعل مع الحسابات المحظورة. وفيما من غير الواضح في هذا الوقت متى سيحدث التغيير، أشار ماسك في تغريدة أيضًا إلى أن الوقت قد حان لحدوث ذلك.

يذكر أنه في السابق، إذا قام حساب عام بحظر مستخدم ما، فيمكن لهذا المستخدم ببساطة تسجيل الخروج من "X" والعودة لعرض تغريدات الحساب العام، على الرغم من ذلك.

ومنذ حوالي 11 عامًا، أجرت تويتر، قبل أن تصبح "X"، تغييرات مماثلة على ميزة الحظر، ولكنها تراجعت عنها بسرعة.

ففي عام 2013، قامت تويتر بتحديث سياستها للسماح للمستخدمين المحظورين برؤية المحتوى ومتابعته حتى التفاعل مع أولئك الذين حظروهم.

لكن لن يتمكن الحساب الذي حظرهم من رؤية هذه المشاركات، بينما الآخرون سيتمكنون من ذلك.

وفي ذلك الوقت، دعت تويتر إلى طارئ بسبب ردود الفعل العنيفة، وتراجعت بسرعة عن سياسة الحظر هذه وعادت إلى الحظر الأقوى السابق.

لكن لا يذهب تحديث "X" إلى هذا الحد. ولا تزال المشاركات والتعليقات غير مسموح بها بموجب الحظر. مع أنه غالبًا ما يلجأ مستخدمو لميزة الحظر لإبعاد أنفسهم عن المتحرشين أو المسيئين أو الملاحقين.

وبموجب هذه التغييرات على الحظر في "X"، سيتم تخفيف هذه الحواجز. فهل ستلاقي السياسة المصير ذاته مثل تويتر، وهل سيتراجع عن سياسة الحظر الجديدة؟.