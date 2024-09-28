بين سيري وإليكسا ومساعد غوغل الذكي.. ما الأفضل؟

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تعمل أفضل مكبرات الصوت الذكية المنتشرة الآن في الأسواق بواحد من ثلاثة مساعدين أذكياء هم Alexa وأبل وغوغل .

وبينما يمكن للمساعدين الافتراضيين الثلاثة التحكم في أجهزة الذكية، تشتهر Alexa بتكاملها الواسع مع أجهزة الذكية من أمازون، بينما يمكن لـ التحكم في الأجهزة المتوافقة مع أبل HomeKit، أما غوغل متوافق مع مجموعة متنوعة من أجهزة ومنصات الذكي.

Alexa

تظل Alexa هي الأكثر شعبية لأنها تعمل مع مجموعة متنوعة من أجهزة الذكي ومكبرات الصوت التي لا تكلف الكثير، وتقع تجربة Alexa بين غوغل الذكي وطبيعة الأكثر بساطة.

كما يمكنه استشارة الويب للحصول على معلومات وإجراء محادثات أساسية حول حالة منزلك الذكي. لذلك تعتبر Alexa المنصة الأكثر عالمية والأفضل لمعظم الناس.

غوغل

يعد غوغل حلمًا لعشاق المعلومات.

فبفضل ثروة البيانات التي يمتلكها عملاق البحث، هو أكثر دراية عند تقديم المعلومات. ويتميز بإيقاعه الشبيه جدًا بالإنسان وقدرته على فهم الأوامر متعددة الأجزاء مقارنة بمنافسيه.

وإذا كنت تستخدم خدمات غوغل، فإنه يوفر أيضًا موجزات إخبارية أكثر دقة، ويعرض محتوى موسيقيًا أكثر تخصيصًا، ويمكنه حتى قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. ويعتبر غوغل ذكي للغاية، ويتعامل مع المهام اليومية بشكل أفضل من منافسيه.

أما إذا كنت تريد الحصول على معلومات بسرعة، مثل الاتجاهات أو العثور على مكان قريب لتناول الطعام، فإن غوغل هو الحل.

أبل

من جهتها، توفر أبلSiri الحل الأفضل لأولئك الذين يستخدمون نظام أبل. ومع ذلك، فإن ليست ذكية بنفس القدر عند المحادثة أو تقديم المعلومات، وهي مخصصة في المقام الأول للتحكم في الأجهزة المنزلية ومزامنة أشياء مثل أحداث التقويم والرسائل مع جهاز آيفون الخاص بك.

ما الأفضل لك؟

كل من Alexa وSiri وغوغل لها إيجابيات وسلبيات. أيها الأفضل إذًا؟ يعتمد ذلك على ما تبحث عنه. قد تختلف الإجابة بالنسبة للجميع.

ومن المهم ملاحظة أن كل صوتي من المساعدين الصوتيين الثلاثة له نقطة بيع فريدة، لذا فإن واحد في النهاية يعتمد على التفضيل الشخصي، لكن أيًا كان الخيار الذي ستعتمده، يمكنك التأكد من أنك ستحصل على صوتي قوي، وجاهز لمساعدتك عند الحاجة.