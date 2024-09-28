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بين سيري وإليكسا ومساعد غوغل الذكي.. ما الأفضل؟
منوعات
2024-09-28 | 03:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
168 مشاهدة
السومرية
نيوز – منوعات
تعمل أفضل مكبرات الصوت الذكية المنتشرة الآن في الأسواق بواحد من ثلاثة مساعدين أذكياء هم
أمازون
Alexa وأبل
siri
وغوغل
assistant
.
وبينما يمكن للمساعدين الافتراضيين الثلاثة التحكم في أجهزة
المنزل
الذكية، تشتهر Alexa بتكاملها الواسع مع أجهزة
المنزل
الذكية من أمازون، بينما يمكن لـ
siri
التحكم في الأجهزة المتوافقة مع أبل HomeKit، أما غوغل
assistant
متوافق مع مجموعة متنوعة من أجهزة ومنصات
المنزل
الذكي.
أمازون
Alexa
تظل Alexa هي الأكثر شعبية لأنها تعمل مع مجموعة متنوعة من أجهزة
المنزل
الذكي ومكبرات الصوت التي لا تكلف الكثير، وتقع تجربة
مساعد
Alexa بين
مساعد
غوغل الذكي وطبيعة
siri
الأكثر بساطة.
كما يمكنه استشارة الويب للحصول على معلومات وإجراء محادثات أساسية حول حالة منزلك الذكي. لذلك تعتبر Alexa المنصة الأكثر عالمية والأفضل لمعظم الناس.
غوغل
assistant
يعد غوغل
assistant
حلمًا لعشاق المعلومات.
فبفضل ثروة البيانات التي يمتلكها عملاق البحث، هو أكثر دراية عند تقديم المعلومات. ويتميز بإيقاعه الشبيه جدًا بالإنسان وقدرته على فهم الأوامر متعددة الأجزاء مقارنة بمنافسيه.
وإذا كنت تستخدم خدمات غوغل، فإنه يوفر أيضًا موجزات إخبارية أكثر دقة، ويعرض محتوى موسيقيًا أكثر تخصيصًا، ويمكنه حتى قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. ويعتبر
مساعد
غوغل ذكي للغاية، ويتعامل مع المهام اليومية بشكل أفضل من منافسيه.
أما إذا كنت تريد الحصول على معلومات بسرعة، مثل الاتجاهات أو العثور على مكان قريب لتناول الطعام، فإن
مساعد
غوغل هو الحل.
أبل
siri
من جهتها، توفر أبلSiri الحل الأفضل لأولئك الذين يستخدمون نظام أبل. ومع ذلك، فإن
siri
ليست ذكية بنفس القدر عند المحادثة أو تقديم المعلومات، وهي مخصصة في المقام الأول للتحكم في الأجهزة المنزلية ومزامنة أشياء مثل أحداث التقويم والرسائل مع جهاز آيفون الخاص بك.
ما الأفضل لك؟
كل من Alexa وSiri وغوغل
assistant
لها إيجابيات وسلبيات. أيها الأفضل إذًا؟ يعتمد ذلك على ما تبحث عنه. قد تختلف الإجابة بالنسبة للجميع.
ومن المهم ملاحظة أن كل
مساعد
صوتي من المساعدين الصوتيين الثلاثة له نقطة بيع فريدة، لذا فإن
اختيار
واحد في النهاية يعتمد على التفضيل الشخصي، لكن أيًا كان الخيار الذي ستعتمده، يمكنك التأكد من أنك ستحصل على
مساعد
صوتي قوي، وجاهز لمساعدتك عند الحاجة.
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