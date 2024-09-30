الأردن.. كلاب ضالة تنهش جسد طفل صغير حتى الموت

وفي التفاصيل: "تقيم أسرة الطفل في محافظة المفرق، حيث توجهت إلى العاصمة عمان للعمل في قطاف الزيتون بإحدى المزارع لكسب لقمة العيش، إلا أن هذا اليوم كان مأساوياً بالنسبة لهذه العائلة المكلومة".وخرج الطفل محمود البالغ من العمر 7 أعوام، مع شقيقيه للعب في مكان مجاور للمزرعة، حيث فقد أثره بعدها، وعند البحث عنه تبين أن مجموعة من الكلاب الضالة نهشت جسده الصغير.وحاول أحد الأشخاص المتواجدين في المنطقة إنقاذ الطفل، لكنه لم يتمكن، وعلى الفور نقل إلى مستشفى النديم القريب من المكان لكن توفي فور وصوله نتيجة نزفه الشديد للدماء وتحديداً في منطقة الفخذ.ويجرم قانون العقوبات الأردني "قتل حيوان غير مملوك بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين"، ويفرض عقوبة الحبس لمدة أقصاها 30 يوما أو بغرامة على كل من "ضرب أو جرح حيوانا بصورة تؤدي إلى منعه عن العمل أو تحلق به ضررا جسيما".حيث منعت الحكومة الأردنية "قنص" الكلاب وقتلها، وذلك مراعاة لحقوق الحيوان والمواثيق والمعاهدات الدولية.وتلجأ الحكومة الأردنية إلى طريقتين وهما "التعقيم" لمنع التكاثر، ووضعهم في ساحات إيواء.وأعلنت وزارة الإدارة المحلية الأردنية في التاسع من آذار 2023 عن اتخاذ قرار لمعالجة انتشار الكلاب الضالة في الأحياء السكنية من خلال إقامة مأوى للكلاب الضالة عبر الشراكة بين كل 3 أو 4 بلديات في المناطق كافة، خلال الأيام المقبلة، وقالت الوزارة إنه سيتم العمل على بتطبيق برنامج الحد من توالد الكلاب الضالة فيما يعرف ببرنامج ABC في البلديات المختلفة، الذي يهدف لمعالجة وتعقيم الكلاب الضالة ومن ثم إطلاقها مرة ثانية لتعيش في بيئتها الطبيعية.