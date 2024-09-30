ما لا تعرفونه عن "خنصر الآيفون"

السومرية نيوز – منوعات

مع تزايد حجم الهواتف الذكية، تزداد التساؤلات حول تأثير استخدامها الطويل على صحة اليدين.

وربما لاحظ البعض انخفاضًا في جلد الخنصر بعد دعمه للهاتف لفترات طويلة، لكن هل هذه الظاهرة حقيقية؟ إليكم ما قاله اثنان من المختصين حول الموضوع.

ما هو "خنصر الآيفون"؟

يشير هذا المصطلح إلى طريقة إمساك الهاتف الذكي، حيث يعتمد الكثيرون على خنصرهم لدعم الهاتف، بينما تتولى الأصابع الأخرى التفاعل مع الشاشة، قد يبدو هذا غير مؤذٍ، لكن يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية في اليد والذراع.

وبحسب موقع orthocarolina، فيما يلي مشاكل محتملة ناتجة عن الإمساك الطويل بالهاتف:

إصبع الزناد

ويمكن أن يؤدي الثني المتكرر للخنصر إلى تفاقم حالة "إصبع الزناد"، إذ يتعذر على الشخص بسط الإصبع بسهولة.

متلازمة النفق الرسغي

تنتج عن الضغط على العصب المتوسط في الرسغ بسبب الانثناء المفرط، ما يسبب خدرًا ووخزًا في الأصابع.

متلازمة النفق الزندي

تحدث نتيجة انضغاط العصب الزندي عند الكوع، ما يؤدي إلى خدر وضعف في الخنصر والبنصر.

ولتجنب المشاكل المرتبطة بالاستخدام المفرط للهواتف الذكية، يُنصح بعدم الإمساك بالهاتف لفترات طويلة وتغيير الوضعيات باستمرار لتجنب التوتر العضلي.

كما يُفضل استغلال الوقت في أنشطة مفيدة أخرى، مثل قراءة كتاب أو ممارسة هواية تساهم في تحسين الصحة الذهنية والبدنية.