5 فواكه تجنّبها قبل النّوم... وإليك السبب!

عندما يتعلق الأمر بالوجبات الخفيفة الليلية، تكون الفواكه الخيار الأنسب كونها صحيّة ومليئة بالفيتامينات. ولكن ليست كل الفواكه متساوية. إذ إنّ بعضها يجب تجنّبه في اللّيل بسبب تأثيره على النّوم، جهازالهضم والصّحة العامة.

وفيما يلي، سنطلعكم على أبرز 5 فواكه يُفضل عدم تناولها أثناء اللّيل مع الأسباب.

الفواكه الحمضية:

بالرّغم من أنّ الفواكه الحمضية مثل البرتقال والغريبفروت والليمون واللايم غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة. إلّا أنّها يمكن أن تؤدي، أثناء تناولها في الليل، إلى ارتجاع الحموضة. خاصة إذا كنت عرضة لمشاكل الجهاز الهضمي. كما قد تتسبّب في تهييج الحموضة العالية في المعدة، وبالتّالي سيكون الشعور بعدم الراحة وربّما الانزعاج في النّوم.

الموز:

غالبًا ما يُنصح بتناول الموز نظرًا لاحتواءه على نسبة من البوتاسيوم والماغنيسيوم، واللّذان يساعدان على استرخاء العضلات. ومع ذلك، يحتوي الموزعلى كمية لا بأس بها من السكريات الطبيعية والنشا. لذا، قد يؤدي تناوله في الليل إلى ارتفاع في مستويات الطاقة، ممّا قد يُبقيك مستيقظًا لفترة أطول مما تريد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تُسبب عملية الهضم البطيئة للنشويات، مثل الموز، بالانتفاخ وعدم الراحة أثناء النوم.

العنب:

العنب لذيذ ومليء بمضادات الأكسدة، ولكنه أيضًا غني بالسكر. ويمكن أن يؤدي تناول العنب في الليل إلى ارتفاع في مستويات السكر في الدم، ممّا قد يتداخل مع قدرة الجسم على الراحة. علاوة على ذلك، العنب غنيّ بالماء، وبالتالي قد يزيد من حاجتك إلى التبول أثناء الليل وازعاج نومك.

البطيخ:

الأمر نفسه يتكرّر عند البطيخ نظرًا لكمية الماء العالية الّتي يحتوي عليها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تُسبب السكريات الطبيعية فيه إلى زيادة الطاقة لديك عندما تحاول الاسترخاء ليلًا.

التفاح:

في حين أن التفاح صحي ومليء بالألياف، إلا أنه يمكن أن يكون قاسيًا على جهازك الهضمي ليلًا، وذلك بسبب الألياف الّتي تحتاج إلى وقتٍ طويل للهضم. وهذا من شأنه أن يُسبب الانتفاخ وعدم الراحة عند الاستلقاء. مع الاشارة إلى أنّ الهضم البطيء قد يؤدي أيضًا إلى زيادة إنتاج الحمضيات في المعدة وارتجاعها.

وفي حين أنّ الفواكه جزء أساسي من النظام الغذائي المتوازن، من المهم أن تكون مدركًا لوقت استهلاكها. إذ إنّ تناول بعضها في الليل قد يؤدّي إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي واضطرابات النوم وغيرها من المشاكل التي قد تؤثر على صحتك العامة. لذا، من الأفضل الاستمتاع بهذه الفواكه خلال النهار عندما يكون جسمك أكثر نشاطًا ومجهزًا بشكل أفضل لهضمها.

وإذا كنت تبحث عن وجبة خفيفة ليلية، ففكر في الفواكه التي تحتوي على نسبة أقل من السكر والماء، مثل التوت أو قطعة صغيرة من الكيوي، والتي قد تساعد حتّى على النوم.