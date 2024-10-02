حملة تشجير كبرى في بغداد

أطلقت أمانة بغداد، بالتزامن مع اليوم الوطني للتشجير، كبرى لتشجير شوارع ومتنزهات العاصمة بعددٍ يصل لاكثر من خمسة آلاف شجرة في اليوم الواحد. وذلك بمشاركة منظمات والشرطة المجتمعية ووجهاء .وكيل أمانة علي حسن يكشف للسومرية عن تفاصيل هذه الحملة .. تابعوها في هذا التقرير.