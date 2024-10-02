القتها أمريكا قبل أكثر من 80 عاما.. انفجار قنبلة في اليابان

وقال مسؤولون يابانيون إن "قنبلة أميركية غير منفجرة من الحرب الثانية كانت مدفونة في ياباني انفجرت اليوم، مما تسبب في حفرة كبيرة في ممر الطائرات وإلغاء أكثر من 80 رحلة من دون وقوع إصابات".وقال مسؤولون في اليابانية إنه "لم تكن هناك طائرات عندما انفجرت القنبلة في ميازاكي في جنوب غربي اليابان".وقال المسؤولون إن "تحقيقًا أجرته قوات الدفاع المدني والشرطة أكد أن الانفجار كان بسبب قنبلة أميركية تزن 500 رطل ولم يكن هناك أي خطر آخر، ولم يتم تحديد سبب انفجارها المفاجئ"، حسب "CBS" نيوز.وأظهر مقطع فيديو سجلته مدرسة طيران قريبة، الانفجار وهو يقذف قطع الإسفلت في الهواء مثل النافورة، كما أظهرت مقاطع فيديو بثها التلفزيون الياباني حفرة في ممر الطائرات يبلغ قطرها حوالي 7 ياردات وعمقها 3 أقدام.وقال كبير أمناء الوزراء يوشيماسا هاياشي إن "أكثر من 80 رحلة ألغيت في المطار، الذي يأمل في استئناف عملياته صباح الخميس".وأضاف هاياشي "لا يوجد تهديد بانفجار ثان، وتقوم الشرطة ورجال الإطفاء حاليا بفحص مكان الحادث".وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء لوكالة فرانس برس إن "إدارة الإطفاء تلقت اتصالا من المطار في الساعة 7:59 صباحا يفيد بوقوع حادث".يذكر أن ميازاكي تم بناؤه في عام 1943 كميدان تدريب طيران سابق للبحرية اليابانية، حيث انطلق منه بعض طياري الكاميكازي في مهام هجومية انتحارية.وقال مسؤولون بوزارة الدفاع إنه تم العثور في المنطقة على عدد من القنابل غير المنفجرة التي أسقطها الجيش الأميركي خلال الحرب الثانية.وبحسب ما ورد، عُثر على ذخائر غير منفجرة أخرى ألقتها الولايات المتحدة في موقع بناء قريب في عامي 2009 و2011.ولا تزال مئات الأطنان من القنابل غير المنفجرة من الحرب مدفونة حول اليابان، ويتم استخراجها أحيانًا من مواقع البناء.أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن قوة الدفاع المدني أنه تم التخلص من 2348 قنبلة تزن 41 طنًا خلال العام 2023.وفي العام الماضي، انفجرت قنبلة من الحرب الثانية عُثر عليها في إنجلترا فيما وصفته السلطات بأنه انفجار "غير مخطط له".