قانون فيدرالي جديد في سويسرا: لا للنقاب!

طوةٌ متوقّعة خطاها مجلس في السويسري بتصويته على تمرير مشروع قانون نهائي لحظر تغطية الوجه، مثل النقاب أو البرقع الذي ترتديه بعض النساء.

صوّت الوطني بأغلبية 151 صوتًا مقابل 29 لصالح التشريع، الّذي تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل مجلس الشيوخ. وقد دفع بهذا القرار حزب السويسري اليميني الشعبوي، متجاوزًا بسهولة التردّد الذي أبداه الوسطيون وحزب .

تأتي هذه الخطوة بعد استفتاء على مستوى البلاد قبل عامين، حيث وافق الناخبون السويسريون بشكل ضيق على حظر النقاب أو البرقع، الّذي يترك شقوقاً للعيون. بالإضافة إلى الأقنعة التي يرتديها بعض المحتجين.

ومع تصويت مجلس النواب، عزز الحظر ليصبح قانونّا فدراليًا. ولم يكتفِ بالحظر وحسب، بل فرض غرامة تصل إلى 1000 فرنك ،حوالي 1100 دولار، أي 1.441.000 دينارًا للمخالفين.

وعلى الرّغم من أنّ يَحظِر تغطية الأنف والفم والعيون في الأماكن العامة والمباني الخاصة المتاحة للجمهور، إلّا أنّه يسمح ببعض الاستثناءات التّي تشمل الخدمات الدينيّة والسكان الاصليين. هذا إلى جانب العروض المسرحية والحجاب لأسباب صحيّة أو مناخية.

وتجدر الاشارة إلى أنّ قلّة قليلة من النساء، في سويسرا، يرتدين النقاب أوالبرقع، الذي يُعرف بالزي في أفغانستان.

كما أنّ سويسرا ليست أوّل دولة تلتزم بهذا فقد سبقتها دولٌ أخرى كفرنسا وبلجيكا. مع العلم أنّه يوجد قوانين مماثلة في إقليمان سويسريان – جنوب تيتشينو وشمال سانت غال.