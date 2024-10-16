لمن يعرف عنه شيئا... من هو الرجل المجهول وراء بيتكوين؟

من الذي أنشأ بيتكوين؟

تم إنشاء بيتكوين بواسطة شخص أو مجهولة تستخدم الاسم المستعار . نشر ناكاموتو ورقة بيضاء بعنوان "بيتكوين: نظام نقدي إلكتروني من إلى نظير"، حيث وضح فيها مفهوم العملة الرقمية اللامركزية. لا تزال الهوية الحقيقية لساتوشي ناكاموتو غير معروفة حتى اليوم.

ظل ناكاموتو نشطًا في إنشاء بيتكوين وتقنية البلوكشين حتى حوالي عام 2010، ولكن لم يُسمع عنه منذ ذلك الحين. ادعى العديد من الأشخاص أنهم ساتوشي ناكاموتو، ولكن تم الكشف عن هوياتهم ليتبين لاحقًا أنهم ليسوا هو.

هل شخص حقيقي؟

لا أحد يعرف ما إذا كان ناكاموتو شخصًا واحدًا أو تستخدم اسمًا مستعارًا. ومع ذلك، يبدو أن الشخص أو الأشخاص الفعليين وراء اسم هم الذين قاموا بتصميم بيتكوين.



ما هو عن

ظهر في الأيام الأولى لبيتكوين وعمل على النسخة الأولى من البرنامج في عام 2007، حيث كان يتواصل عبر البريد الإلكتروني. ورغم أنه لم يكن في مفهوم العملة الرقمية، إلا أنه حل مشكلة "الإنفاق المزدوج" من خلال اقتراح خادم توقيت موزع من إلى .



انتهت مشاركته مع بيتكوين في عام 2010، حيث أعلن أنه "انتقل إلى أشياء أخرى". عدم معرفة هويته الحقيقية أدى إلى تكهنات واسعة حول شخصيته، خاصة مع تزايد شعبية العملات الرقمية.



ثروة

يُقال إن ناكاموتو يمتلك مليون بيتكوين (سعر البيتكوين الواحدة= 66,907 دولار اليوم)، لكن لا يوجد دليل على ذلك سوى عنوان البلوكشين الذي استخدمه المطور عند مراسلة الآخرين (ويحتوي على حوالي 100 بيتكوين).



ساعد تحليل بلوكشين بيتكوين في استنتاج العناوين التي يُحتمل أن تكون مملوكة لساتوشي ناكاموتو بدرجة عالية من اليقين. وفقًا لبعض الباحثين، يمتلك ساتوشي حوالي 1 مليون بيتكوين في آلاف المحافظ. ويشير آخرون إلى عناوين تحتوي على ما بين 750 بيتكوين و1.1 مليون بيتكوين. ومع ذلك، فإن العنوان المعروف بأنه مملوك لساتوشي هو "العنوان التكويني " (Genesis address)، وهو العنوان في البلوكشين يحتوي على 50 بيتكوين غير قابلة للإنفاق. في 3 أكتوبر 2024، كان يحتوي على أكثر من 100 بيتكوين، لكنه يستمر في جمع المزيد لأن المجتمع يرسل إليه البيتكوين بشكل منتظم، ربما كرمز للتقدير.



إذا كانت الأرقام الكبيرة صحيحة، ومع الأخذ في الاعتبار أن العدد الأقصى الممكن من البيتكوين هو 21 مليون، فإن حصة ناكاموتو المزعومة البالغة 1.1 مليون (5% من إجمالي عدد البيتكوين) تمتلك قوة سوقية كبيرة.



الاحتمالات وراء تخفي ناكامونتو

كان من المحتمل أن تكون الهوية المجهولة الخيار الوحيد لمخترعي بيتكوين. إذا كانت هوياتهم معروفة، فمن المحتمل أن تتعرض حياتهم للاضطراب بسبب الدعاية. ومن الممكن أيضًا أنهم سيتعرضون للاستهداف من قبل المجرمين، لذا من الأفضل أن يبقوا مجهولين.

وبالنسبة للبعض، قد تكون السرية حول هوية متعمدة. هناك فوائد كبيرة جدًا لعدم معرفة هويته أو هوياتهم. يمكن أن يجادل البعض بأن بلوكشين بيتكوين لن يعمل بكفاءة إذا تم الكشف عن هوية ساتوشي.



تشمل الحجج المؤيدة لهذا الرأي:

اللامركزية: بفضل بقاء مجهولًا، تجنب تركيز السلطة في شبكة بيتكوين، مما يحافظ على طبيعتها اللامركزية.

نظام خالٍ من الثقة: قرار ناكاموتو بالبقاء مجهولًا يعزز الطبيعة الخالية من الثقة لبيتكوين، حيث لا يحتاج المستخدمون للاعتماد على كيان واحد.

تشجيع المجتمع: شجعت لامركزية ناكاموتو على تشكيل مجتمع متنوع حول بيتكوين، مما سمح للأفراد بالمساهمة في تطوير النظام.



الإنجازات البارزة

نشر ورقة بحثية في عام 2008 بعنوان "بيتكوين: نظام نقدي إلكتروني من إلى نظير"، حيث قدمت العملة المشفرة للجمهور وأطلقت شرارتها الشعبية. تناولت الورقة مشكلة "الإنفاق المزدوج"، التي تمثل تحديًا للعملات الرقمية، حيث يمكن تكرارها في معاملات متعددة، وهو ما لا يحدث مع العملات الفيزيائية.



في السابق، تم استخدام وسطاء موثوقين، مثل البنوك، للتحقق من المعاملات وتجنب الإنفاق المزدوج. ولكن هذه الحلول كانت تأتي مع تكاليف إضافية ومخاطر احتيال. لذا، ظهرت الحاجة لإزالة العنصر البشري تمامًا، مما جعل التشفير وآليات التوافق الآلي الجماعي الحلول المثلى لضمان الأمان في المعاملات المالية.



حل مشكلة الإنفاق المزدوج

اقترح ناكاموتو نهجًا لامركزيًا للمعاملات باستخدام تقنيات مثل دفاتر الحسابات ledgers الموزعة، جذور شجرة ميركل وأشجار Merkle roots and trees، التوقيتات، الحوافز، التشفير، وآلية توافق تُعرف باسم إثبات العمل. في تقنية البلوكشين، تُضاف التوقيتات إلى معلومات المعاملات، وتُستخدم تقنيات تشفير لتأمين البيانات، مما يجعلها غير قابلة للتغيير ولكن قابلة للتحقق.



بفضل توزيع سجل المعاملات عبر عدة عقد في النظام، يصبح من الصعب جدًا على عنصر سيء السيطرة على النظام بما يكفي لتعديل دفاتر الحسابات لصالحه. يتم الحفاظ على أمان سجلات البلوكشين لأن القدرة الحسابية المطلوبة لعكسها تجعل الهجمات غير مجدية.



لذلك، إذا أراد القراصنة اختراق النظام، سيحتاجون إلى شبكة قادرة على التحقق من المعاملات وإنشاء كتل أسرع من الشبكة الحالية، بالإضافة إلى إدخال البلوكشين الجديد في الوقت المناسب ليحل محل السجل الحالي. كما سيكون عليهم تنفيذ هجمات متعددة في الوقت نفسه لتحقيق ذلك.