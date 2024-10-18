العلاقة بين التغذية وكمال الاجسام... الأطعمة التي يجب تناولها لبناء العضلات!

لبناء عضلات الجسم، يجب ممارسة التمارين الرياضية وتناول الأطعمة التي تدعم هذه العملية. تعمل تمارين القوة والتدريبات المنتظمة على تحفيز نمو العضلات، ولكن من المهم أيضًا تناول الأطعمة المناسبة.

كما يجب تناول الماء طوال اليوم جنبًا إلى جنب مع المواد الغذائية، فهو عنصر أساسي في بناء العضلات.

تشكل أنسجة العضلات حوالي 75% من الماء، مما يساعد في الحفاظ على رطوبة العضلات وزيادة قوتها، كما يحافظ على مستويات الطاقة ويساهم في الهضم السليم.

وتشير فرح الخياط إلى أنه من أجل تحقيق ذلك، يجب أن يشمل نظامك الغذائي مشروبات وأطعمة تحتوي على البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأساسية مثل المغنيسيوم، والبوتاسيوم، والفيتامينات المختلفة.

إليك قائمة من مشروبات وأطعمة تساعد على بناء الجسم وفقدان الدهون:

1. البطاطا الحلوة

تعتبر البطاطا الحلوة من الأطعمة المفيدة لكمال الأجسام، ويمكن تناولها كوجبة خفيفة بعد التمرين، حيث إنها غنية بالألياف والفيتامينات والكربوهيدرات المعقدة التي تعيد ملء مخازن الغليكوجين.

تحتوي البطاطا الحلوة على الكاروتينات، وفيتامين ب6، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، وفيتامين د، والحديد، والنحاس، والمغنيسيوم، مما يجعلها ضرورية لصحة الجسم. كما تساعد في التحكم بالشهية، وحرق الدهون، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. يمكن تناولها مع مصدر آخر جيد للبروتين، مثل الدجاج المشوي.

2. البيض

يحتوي البيض على البروتين، وهو عنصر أساسي لبناء العضلات، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأحماض الأمينية الأساسية والمعادن مثل الكالسيوم والزنك والحديد.

كما يُعتبر البيض مصدرًا غنيًا بفيتامينات ب الضرورية لتسريع عملية الأيض وتحويل الدهون إلى طاقة. يمكنك تناول بيضة إلى اثنتين يوميًا للحصول على عضلات صحية وجسم جذاب.

3. صدر الدجاج

صدور الدجاج تُعتبر مصدرًا ممتازًا للبروتين، الذي يساعد في إصلاح أنسجة العضلات والخلايا المتضررة أثناء التدريب الشاق. كما تحتوي على عناصر غذائية مهمة أخرى مثل النياسين، وفيتامين ب6، والحديد، والسيلينيوم، والزنك.

4. الحليب

يُعتبر الحليب غذاءً ممتازًا لبناء العضلات لعدة أسباب:

يحتوي على نوعين من البروتينات عالية الجودة: مصل اللبن، الذي يتحول بسرعة إلى أحماض أمينية، وكازين، الذي يُهضم ببطء لتوفير إمداد مستمر من البروتين.

يعد مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات والدهون الصحية اللازمة لبناء العضلات.

يساعد في تجديد السوائل المفقودة أثناء التمارين الرياضية، مما يحافظ على رطوبة الجسم.

من المستحسن شرب كوب من الحليب الخالي من الدسم بعد كل تمرين، ويمكنك إضافة الشوكولا إليه.

5. سمك السلمون

تُعتبر الأسماك، خاصة سمك السلمون، من أفضل الأطعمة لبناء الجسم، وذلك لعدة أسباب:

يساعد سمك السلمون في بناء العضلات الخالية من الدهون وحرق الدهون، بفضل احتوائه على دهون الأوميغا 3، وفيتامين ب، والبروتينات.

يحتوي على مغذيات أخرى مهمة مثل المغنيسيوم، والسيلينيوم، والكالسيوم، والحديد، التي تساهم في بناء العضلات.

يُنصح بتناول سمك السلمون المشوي مع السلطة أو الخضار الخضراء مرة إلى مرتين أسبوعيًا، أو استخدام مكمل زيت السمك.

6. بذور الكتان

تُعتبر بذور الكتان مفيدة لبناء العضلات لأنها غنية بالألياف والبروتينات وأحماض أوميغا 3، مما يساعد في تقليل التهاب العضلات بعد التدريب. كما تحتوي على عناصر غذائية مهمة لفقدان الدهون. يمكنك تناولها مع الزبادي والتوت قبل النوم، أو إضافتها إلى السلطات والحبوب والحساء.

7. زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على حوالي 70% من الدهون الأحادية غير المشبعة، التي تحمي الجسم من أمراض القلب والسرطان وتساهم في بناء العضلات. يمكنك إضافة ملعقة إلى اثنتين من زيت الزيتون إلى السلطة وتناولها بعد كل كوجبة خفيفة.

8. السبانخ

يُعتبر السبانخ مفيدًا لبناء العضلات لأنه يُساعد في منع فقدان كتلة العضلات والعظام ويحمي من أمراض السرطان والقلب. كما يحتوي على الكالسيوم الذي يساهم في استرخاء العضلات ويمنع التشنجات، بالإضافة إلى الحديد الضروري لبناء العضلات.

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