قد يكون مميتا.. تقرير جديد يحذر من مسحوق الكافيين القوي

وأصدر المعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر (بي إف آر) تحذيرا يوم الأربعاء، من مساحيق الكافيين شديدة القوة التي يتم التسويق لها كمكمل غذائي.ولفت المعهد إلى أنه "نظرا للتركيزات المرتفعة من الكافيين في المسحوق فإنه حتى الكميات القليلة يمكن أن تسبب مشاكل صحية كبيرة".ولا توصي الأوروبية لسلامة الأغذية "بأكثر من 0.2 غرام من الكافيين في الجرعة الواحدة ولا بأكثر من 0.4 غرام على مدار اليوم للبالغين الأصحاء".وأوضح المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر، أنه "من المستحيل تقريبا قياس مثل تلك الكمية الصغيرة من مسحوق الكافيين النقي بدقة، مما يعني سهولة حدوث الجرعة الزائدة".عادة لا تقيس موازين المطبخ بدقة نسبيا إلا ما فوق الغرام الواحد.وقال المعهد إن "الكمية المفرطة من الكافيين يمكن أن تتسبب في قلق حاد أو غثيان أو ارتفاع ضغط الدم أو خفقان أو عدم انتظام ضربات القلب. واحتساء ما بين 5 إلى 10 غرامات من الكافيين النقي يهدد الحياة".وأشارت السلطات إلى أنه "جرى تسجيل حالة وفاة في ألمانيا بالفعل على صلة بمسحوق الكافيين. وتوفيت شابة من التسمم الحاد بالكافيين بعدما تناولت ملعقتين صغيرتين من مسحوق الكافيين المركز بشدة".ويعد مسحوق الكافيين منتجا غذائيا وهو متوفر في الأسواق بدون وصفة طبية.